El Valencia Basket, que ponía fin a la pretemporada el pasado sábado con una derrota (la única en el periodo de preparación) ante el Covirán Granada en Llíria, prepara ya el inminente debut en la Liga Endesa este sábado 23 en la Fonteta frente al Girona. Mumbrú dispone de toda la semana para trabajar con una plantilla que todavía no está completa y que podría verse reforzada en los próximos días. El Valencia Basket está pendiente de cerrar definitivamente la contratación del base serbio Stefan Jovic para suplir la baja de Martin Hermannsson, recientemente operado de nuevo de su rodilla izquierda y que estará alrededor de tres meses de baja.

El acuerdo con el Casademont Zaragoza, actual club del Jovic y el Valencia Basket es total pero sólo falta un requisito imprescindible para que se haga efectivo el traspaso: que Jovic reciba el OK médico tras pasar las pertinentes revisiones. El club tiene previsto que hoy o mañana, el jugador sea examinado por el cuerpo médico para determinar si está apto para jugar como todo indica ya que Jovic viene de disputar sin problemas el Mundial de Baloncesto donde conquistó la medalla de plata con su selección, Serbia. Pese a todo, el Valencia Basket ha puesto como condición antes de pagar la cláusula de alrdedor de 250.000 euros que tiene que abonar al Casademont Zaragoza, que el jugador sea sometido a diversas pruebas médicas. Cabe recordar que Jovic sufrió una larga lesión de espalda que frenó su carrera deportiva. El base serbio llegaba a Zaragoza procedente de Panathinaikos y tras haber jugado antes en equipos de la talla de Bayern Múnich y el Khimki Moscow Region. Si todo va bien y Jovic recibe el OK médico, el serbio se incorporará a los entrenamientos. A la espera de conocer si podrá contar con Jovic, Álex Mumbrú en principio sí recupera a los lesionados que se perdieron el último test de pretemporada el pasado sábado: Semi Ojeleye, al que hubo que extraer una muela de urgencia el viernes, Brandon Davies, por molestias en el pie, y Kassius Robertson, por molestias en la mano. El que no estará será Xabi López-Arostegui, que sigue de baja por una fascitis plantar.

Presentación Liga F Endesa

Por otra parte, Alba Torrens representó ayer al Valencia Basket en el acto oficial de presentación de la Liga Femenina Endesa celebrado en el WiZink Center de Madrid y que contó con la asistencia de una jugadora de cada uno de los 16 equipos participantes. Torrens, que comparecía en representación del vigente campeón, el Valencia Basket resaltó el reto de intentar volver a ganar la Liga: «Muchas veces se habla de lo que se puede aprender después de perder y yo creo que se puede aprender también después de ganar. Ganar después de ganar es un reto, es complicado, es valorar qué cosas funcionaron y cuáles se pueden mejorar, que siempre hay. Ese es nuestro reto».

El Valencia Basket recibe este viernes 22 de septiembre en la Fonteta al Celta en la primera jornada de la Liga F Endesa. El partido se adelanta una hora y comenzará a las 19:30 h. y no a las 20:30 h. como estaba anunciado.