La XVI Copa Caixa Popular d’escala i corda quedarà per a la història pel descobriment de Conillet. L’exhibició del d’Orba va ser el punt més destacat d’una final on va guanyar l’equip que més ho va buscar. Marc i Conillet, representatius de Montserrat, són els nous campions de la Copa. El 60-35 sobre Puchol II i Álvaro Gimeno, combinat de La Pobla de Vallbona, va ser producte d’una parella ben compenetrada per a pegar el colp sobre la taula quan tocava, però sobretot, de l’actuació d’un poderós Conillet davant la seua gent.

Qui li ho diria al de Murla quan després de ser campió el 2015 com a punter -l’últim a aconseguir-ho abans que la Copa mutara en la competició de parelles que és ara-, eixa trajectòria anava a esfumar-se per la falta d’oportunitats. Josep Roig ‘Conillet’ tenia 18 anys i davant d’ell una gran generació de mitgers consolidats difícils de suplir. Això va motivar que el d’Orba es plantejarà la pilota professional d’altra manera i es centrara en altra vessant laboral com és la d’infermer. Tanmateix, Conillet mai abandonat la pilota del tot, però va pegar un pas enrere per a pegar dos avant. Campió de la Copa 2 el 2020, tornar a la Lliga de punter, trofeus entremigs com el Diputació d’Alacant o el de Dénia o debutar en la Copa en el mig com a titular en l’edició passada amb Puchol II al costat. Passos menuts i alhora gegants que ahir van permetre obrir la porta entre els grans.

La compenetració amb Marc ha anat de menys a més al llarg de la Copa i la confiança, també. Què dir de Marc? Doncs el de Montserrat torna a elevar-se el més alt possible en la competició que més li agrada. Finalista a totes les edicions menys una de les que ha participat, Marc ha guanyat en maduresa que li permet concentrar-se en el seu joc de pegada, al qual ha afegit tècnica amb el pas dels anys. Eixa pegada és la que ha compartit amb Conillet per a convertir-se en campió de la Copa per segona vegada i continuar retallant distàncies amb el gran rival a batre de la seua època al rest, Puchol II. És el camí marcat pel de Montserrat i ahir no va fallar.