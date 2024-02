Con Anderson ya con plaza ‘fija’ en la plantilla, la principal preocupación sigue siendo la posición de cinco. El club está abierto a la posibilidad de incorporar un pívot que pueda suplir la ausencia de Bubacar Touré y Brandon Davies, los dos ‘cincos’ del equipo que están en estos momentos en el dique seco por sendas lesiones.

Hoy, 7 de febrero, a las 18:00 horas concluye el plazo para inscribir jugadores en la Euroliga. Salvo sorpresa de última hora todo parece indicar que el Valencia Basket agotará ese plazo sin fichar. Eso no significa que se descarte la incorporación de un ‘cinco’ sino que en caso de producirse el fichaje podría llegar incluso después de la Copa del Rey (que se disputa en Málaga del 15 al 18 de febrero) y ya con vistas a la recta final de la Fase Regular de la Liga y los Playoff. El posible refuerzo ,por tanto, sería sólo para la competición doméstica y no podría ser inscrito en la Euroliga. También parece harto complicado que el club fiche un jugador para reforzar al equipo en la Copa del Rey ya que apenas tendría tiempo para adaptase al equipo y por tanto, podría ser incluso contraproducente. El Valencia Basket no quiere incorporar a ‘cualquier jugador’, el fichaje de un ‘cinco’ sólo se contempla si es un hombre de garantías y experiencia que pueda adaptarse rápido al exigente ritmo de juego del Valencia Basket. El mercado es muy limitado y encontrar a estas alturas un ‘cinco’ de garantías es muy complicado.

En cualquier caso, todo dependerá de la evolución de los dos interiores lesionados. En principio se espera que Davies se incorpore en breve al equipo. Más preocupante es la situación de Touré, con problemas de espalda y que sigue sin fecha de regreso. Se desconoce si estará en breve o si por contra, se prolongará su ausencia.