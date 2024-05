El trinquet municipal Salvador Sagols de Vila-real va acollir este divendres les dos finals del Trofeu Villarreal CF d’escala i corda. En la primera partida de la vesprada, Diego i Àlvaro Mañas es van imposar en una partida d’iguals davant Pablo i Bueno per 45-60 en Pro2. Mentres que la final de Pro1 va ser de més a menys en el dol de trios que va acabar emportant-se Marc, Conillet i Carlos per 25-60 davant Giner, Hilari i Hèctor.

Marc, Conillet i Carlos en Pro1 i Diego i Àlvaro en Pro2, s’emporten el Trofeu Villarreal CF / levante-emv. valència

El trofeu groguet va arrancar les finals de la seua octava edició amb una espectacular partida d’escala i corda Pro2 que va tindre com a protagonistes als vigents campions de la Lliga CaixaBank: Diego López i Àlvaro Mañas, i als semifinalistes d’esta competició: Pablo i Bueno. Si en aquelles finals van regalar diverses eliminatòries per al record, els quatre jugadors (amb Pau i Castell des de la ferida) van fer un altre recital de colps i alternatives.

Els campions es van anar ràpidament en el marcador (15-30) a colp d’Àlvaro Mañas. Amb Pablo i Bueno encara en fred, els blaus aprofitaven per a encarar la final. L’excés de confiança els estava començant a passar una mica de factura i quan ho tenien per a rematar la partida, Pablo va començar a anar entonant-se juntament amb Bueno. Diversos errors precipitats feien que retallaren distàncies al 20-30 en un joc que va ser el més llarg i que tornava a ficar en partida als rojos.

Tant va ser així que aconseguien igualar la partida i el Val que els permetia posar-se per davant per primera vegada en la final. En eixe moment brillava la figura de Diego López, que amb diversos colps guanyadors des de la resta mantenia a l’equip per davant amb molt de risc. Pablo i Bueno seguien el deixant en el marcador fins que amb *Val a favor no van poder mantindre’l i acabaven perdent el servici. Amb la bretxa en el marcador, Diego i Álvaro començaven a mostrar eixa fusta que ja els va fer campions. Ara sí que temporitzaven més el joc i això els va permetre tornar a anar-se en el marcador fins al definitiu 45-60.

Marc, Conillet i Carlos ‘golegen’

Amb l’equipament blau del Vila-real; Marc, Conillet i Carlos es convertien en una columna vertebral indestructible. El primer joc feia pensar que seria una partida llarga i amb moltes alternatives. Amb més de 10 minuts de disputa en l’arrancada, els blaus trencaven el servici dels seus rivals i donaven el primer avís. La rèplica no es va fer esperar i un bon Giner aconseguia el joc.

En el primer tram de la partida, el trio de Conillet semblava portar una marxa més que els seus rivals. Molt més ficats en la final i amb Giner donant instruccions a Hilari, els blaus es començaven a anar en el marcador. Mentres s’encoratjaven els uns als altres en l’equip roig, (de groguet en la final), el joc parat afavoria als blaus i en contra sempre acabava eixint rebotada de l’escala. Diverses accions repetides començaven a causar una certa desesperació i els jocs queien de manera ràpida.

Malgrat les temptatives del trio groguet, no acabaven de trobar-se còmodes amb el seu joc. Davant tenien l’actuació excel·lent de Marc, acompanyat per un Conillet que podria estar retornant colps sense fallar dos partides seguides i un Carlos molt encertat en les seues intervencions. El resultat de 25-60 final va reflectir el bon nivell al qual va competir el trio.