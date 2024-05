El Valencia Basket, con un ojo en la enfermería ante la visita del UCAM

«Lo más importante del próximo entrenamiento es recoger a los heridos, a los tocados y lesionados, tratar de recuperarnos lo mejor posible y evaluar quién puede estar de cara al sábado». Con esta expresiva declaración, Xavi Albert avanzó el problema que podía tener de cara a preparar el decisivo partido de mañana ante el UCAM Murcia en La Fonteta.

Con la preocupación por Damien Inglis al retirarse al final del partido cojeando y el hecho de que Chris Jones y Semi Ojeleye no pudieran llegar tampoco al final del duelo (con apenas 13 minutos cada uno sobre la pista), el técnico tiene motivos de sobra para estar preocupado, aunque ayer descansaron y sabe que a poco que haya alguna opción, los jugadores van a querer estar para ayudar. «Visto lo visto, no dudo de que van a querer jugar, pero hay que realizar un buen análisis con pausa para saber quién va a estar bien físicamente para la batalla del sábado que da acceso a semifinales.

Chris Jones está físicamente al límite y arrastra problemas en el tobillo y en los isquios, aunque ya desde el año pasado, es habitual que el base fuerce para estar con el equipo y más en momentos decisivos o complicados. Semi Ojeleye, por su parte, acabó con fuertes dolores de espalda, que arrastra también desde hace semanas.

Pese a ello, Xavi Albert destaca la implicación que muestran y espera que la afición sepa valorar el esfuerzo de los jugadores y les ayude mañana a lograr el billete a semifinales.

«Los he visto muy implicados, también en el primer partido, es un deporte emocional pero están muy implicados y comprometidos y se ve en la cantidad de jugadores que han puesto a disposición su físico para tratar de que la serie se alargara. Los he visto muy concentrados, implicados, con ganas de sacar este partido adelante. Le doy mucho valor a esta victoria por el compromiso de mis jugadores, hay que felicitarles por el nivel de esfuerzo, de implicación, el alma que tiene este equipo, que es capaz de tener jugadores que estaban al límite físico y no han dudado ni un minuto en dar todo lo que tenían, ya fuera 10 o 15 minutos, y es algo que me hace muy feliz como entrenador y como la voz que da nombre en este momento al club.

Con Boubacar Touré y Kevin Pangos también lesionados, los taronja cruzan los dedos por Chris Jones, Ojeleye e Inglis, cuya lesión parece menos grave de lo esperado.

Quien sí estará seguro en el partido de mañana es Víctor Claver, que jugará en La Fonteta después de convertirse el miércoles en el noveno máximo anotador de la historia del club con 2.451⃣ puntos superando a Berni Álvarez. Le bastó un triple para pasarlo y ahora empezará su particular carrera para acercarse al octavo de la lista, un Fernando San Emeterio que forma parte ahora del cuerpo técnico y que sumó de taronja 2.703 puntos, en una lista liderada por Bojan Dubljevic (7.349).