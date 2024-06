Calero ya mira al Ciutat tras decir adiós al Cartagena

Calero será entrenador del Levante UD la próxima temporada y en la jornada de este jueves se ha cumplido otro necesario paso para que ese matrimonio Calero-Orriols sea oficial próximamente. El entrenador del Cartagena se ha marchado de Cartagonova en una rueda de prensa en la que ha demostrado su cariño por el club y por una afición que le han apoyado en todo momento. Con un equipo que parecía tener un futuro complicado y mirando a la 1ª RFEF, el técnico ha demostrado hacer un gran trabajo y ha conquistado el corazón de los seguidores del Efesé. «Hace ocho meses me llamaron cuando estaba en mi casa y decidimos venir. Yo no iba a permitir que nadie se tirara al mar sin lanzarle flotador. No era yo solo contra el mundo, había muchas ayudas», ha reconocido en su marcha del club.

El entrenador consiguió conectar con la grada desde un primer momento y ha dado las gracias también a Manuel Sánchez Breis, director deportivo, quien ha respondido con muestras de cariño al que ha sido el entrenador del Cartagena hasta la jornada de hoy. «Hoy en día alabar la figura de Julián Calero es fácil. Se marcha un magnífico entrenador, le deseo toda la suerte del mundo porque en su currículum siempre aparecerá el FC Cartagena como un club que apostó por él», ha señalado. Ahora, el entrenador madrileño ya puede pensar en su próximo reto y es en el Levante UD.

Calero tiene muchos frentes abiertos en el Ciutat de Valencia y no será un trabajo nada sencillo. Con una plantilla con falta de recursos ofensivos, con jugadores que seguramente abandonarán la disciplina granota y que actualmente eran titulares indiscutibles y un vestuario que ha sufrido dos ‘fracasos’ en busca del ascenso consecutivos, el entrenador debe cambiar la mentalidad en una estructura nada sencilla. Con Calleja primero y después con Miñambres, el Levante UD ha tenido problemas de ambición en muchos partidos y es algo más que evidente. Esa ha sido la principal queja de una afición que ha visto también como el Ciutat de Valencia no era el fortín que debía ser en busca de, como mínimo, la promoción de ascenso.

Sin confirmar su futuro

En cualquier caso, el entrenador, en su despedida con el Cartagena, no ha querido confirmar su aterrizaje en el Levante UD por respeto al que ha sido su club hasta este mismo 6 de junio, ya que era una rueda de prensa de despedida y se ha limitado a asegurar que «se sabrá más adelante, la semana que viene». El anuncio, eso sí, podría llegar antes en los canales oficiales del Levante UD, que sin embargo podría esperar unos días hasta su presentación y posado con la camiseta del conjunto granota. Eso sí, el matrimonio Calero-Orriols ya es una realidad. Y visto lo visto parece una buena noticia para el técnico y para el club que necesitaba un urgente cambio de aires para poder crecer en busca de los objetivos.