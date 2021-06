Decepción por el plan del Imserso: ni más plazas ni viajes antes de octubre

«Estamos en una situación excepcional, con el sector turístico atravesando la peor crisis de su historia, y no han hecho ni caso a ninguna de nuestras peticiones», lamentó el dirigente de la patronal turística. Razones no le faltan. El pasado febrero, la ministra de Turismo, Reyes Maroto avanzó la voluntad del Gobierno de recuperar los viajes en el mes de septiembre, casi año y medio después de acordar la cancelación del programa por el estallido de la pandemia, si la vacunación avanzaba a buen ritmo. Entonces, los hoteleros ya reclamaron una importante inyección económica para elevar las plazas, pasando de las 930.000 a un total de 1,5 millones de viajes, lo que habría permitido elevar hasta las 450.000 plazas el cupo destinado a la Costa Blanca. Para ello, además de voluntad política, la aportación estatal debería de haberse incrementado de 63 a cerca de 100 millones, según los cálculos de la propia patronal quien, no obstante, recuerda que el Imserso es «un negocio redondo»: por cada euro que invierte, el Estado recupera 1,6.

Igualmente, los hoteleros reclamaban que, como dijo Maroto, los viajes se inicias en un mes antes de lo habitual, teniendo en cuenta que para esa fecha ya estaría vacunada el cien por cien de la población mayor de 65 años. Además, afirmaban que este plan podría servir para los jubilados como una recompensa después de los duros momentos vividos por la pandemia: «Los mayores son quienes peor lo han pasado», recordó este miércoles Mayor.

De nuevo, frente a sus peticiones, se impone la realidad. El Ministerio de Asuntos Sociales no prevé licitar la organización de los viajes hasta finales de este mes, para que las operadoras puedan presentar sus ofertas en julio y adjudicar a partir de agosto. «Mucho nos tememos que, o es un procedimiento perfecto en su tramitación y no hay ni un solo recurso o será imposible que los viajeros empiecen a llegar en octubre», afirma Hosbec, que recuerda que las anteriores adjudicaciones se han demorado por periodos superiores a los seis meses. Existen varios precedentes; el último, en 2015, cuando el programa se licitó en julio y los primeros jubilados no empezaron a llegar hasta enero de 2016.

Por último, Mayor también se quejó de que hasta la fecha el Gobierno tampoco ha hecho públicas las condiciones económicas para los hoteles que tengan Imserso ni si se incrementará el precio final por cada turista alojado. «Lo único que sabemos que van a hacer es primar los viajes culturales o el termalismo frente al sol y playa, cuando este plan nació precisamente para mantener el empleo en los destinos de costa».