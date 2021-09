Los golosos están de enhorabuena. Mercadona ha incorporado a su oferta de productos dulces un nuevo producto. Tras el boom de los mochis durante el verano, septiembre llega acompañado de una gran novedad: la crema de leche y avellanas con sabor a kinder que está causando furor entre los clientes de la cadena de supermercados de Juan Roig.

Su formato y apariencia recuerdan al de la Nocilla blanca, sin embargo, quienes la han probado ya destacan que su sabor es más parecido al de las chocolatinas de Kinder Bueno. Sea cual sea el matiz, lo cierto es que el producto se está agotando rápidamente de las estanterías de todos los establecimientos. Se presenta en tarros de 200 gramos y su precio es de 1.30 euros.

Tras su lanzamiento por parte de la cadena, muchos usuarios se lanzaron a incorporarlo a diferentes recetas dulces como magdalenas, bizcochos o simplemente para crear un delicioso tentempié con pan de molde. Si bien es cierto que sus características nutricionales no lo hacen un producto de consumo diario, es ideal para darse un capricho de vez en cuando.

Así lo demuestran los cientos de usuarios de TikTok que han compartido sus experiencias con la crema en la red social y la han convertido en viral. También está triunfando en blogs especializados en recetas de repostería y postres.

Entre sus ingredientes destacan la leche, las avellanas, aceite, manteca de cacao, azúcar y aroma natural de vainilla. Además, se trata de un producto sin gluten, por lo que es apto para celiacos, aunque sí puede contener trazas de soja y otros frutos con cáscara. Otro dato importante es que no contiene aceite de palma. Su valor energético es de más de 500 kcal por cada 100 gramos, por lo que no es el elemento ideal si has decidido ponerte a dieta. Sin embargo, a los cientos de consumidores que alaban su sabor, este detalle parece no importarles demasiado.

Otros productos dulces de Mercadona

La nueva crema para untar de Mercadona viene a engrosar el amplio catálogo de productos dulces de la cadena. Entre los más destacables de este verano se encuentran la receta renovada de la tarta de queso de la marca Hacendado. Un producto ya conocido por los clientes pero al que le han añadido alguna novedades como su textura más cremosa y su envase más cómodo y apto para consumir directamente. Los suspiros de merengue son el otro producto a destacar. Se venden en paquetes de diez unidades a un precio de 1,70 euros y pueden encontrarse en la sección de el Horno de Mercadona.