En un momento de creciente expansión de la movilidad, la importancia de apostar por la alta velocidad no será una "amenaza" para las conexiones regionales a medio plazo, sino una "oportunidad para la intermodalidad" que favorezca al ciudadano y la sostenibilidad a largo plazo. Ese ha sido uno de los mensajes principales lanzados por Carlos Bertomeu, presidente de la aerolínea valenciana Air Nostrum y la marca de alta velocidad privada, iryo, durante la conferencia "Intermodalidad y Sostenibilidad: claves para el futuro del transporte" organizada por el Club de Encuentro Manuel Broseta.

Durante la charla, el dirigente ha remarcado que, como pilares a encarar, el transporte "tiene por hacer la intermodalidad y no puede eludir la corriente de la sostenibilidad". En el caso de la primera, Bertomeu ha destacado que "todavía está por hacer" en Europa y es un campo en el que "tenemos que ser líderes" porque con una realidad como la española de estar a la cabeza en la aviación comercial y con la posibilidad de serlo también en el mercado ferroviario, una estrategia "que acierte el tiro" supondrá "quitarle cuota al coche, que es el objetivo". En ese fin ha remarcado la trascendencia de crear la estación en el aeropuerto de Barajas como puntal de la infraestructura necesaria.

En este sentido, el responsable empresarial ha destacado que tiene la confianza de que la intermodalidad a través de proyectos como el de iryo se puede hacer "diferencialmente bien". Respecto a la empresa, Bertomeu ha puesto en valor la relevancia de ir de la mano de socios que "confíen" primero a través de un aliado estratégico como Trenitalia y luego otro financiero como Globalvia, antes de explicar que en un contexto como el de la movilidad lo importante es haber hecho primero "la tarta más grande", con más operadores, y "luego ya serán los ciudadanos los que pondrán la cuota a cada uno". El empresario asegura que en España hay "espacio para tres operadores" (Iryo, Ouigo y Renfe) en la alta velocidad.

La importancia de la sostenibilidad

El otro gran punto en el que Bertomeu puso el foco fue el de la sostenibilidad, destacando que no hay que "demonizar" a la aviación comercial, que supone solo el 2 % de la emisiones contaminantes globales, mucho menos "que el 25 % de los coches". "Hay pocos sectores más sostenibles que el transporte colectivo sobre el individual", ha enfatizado el dirigente de Air Nostrum antes de señalar que "no hay ningún sector de transporte que haya reducido tanto la contaminación por transporte que la aviación comercial, con un 80 % por persona". "No se juega lo mismo con la aviación España que Alemania. Cualquier medida que haga reducir el consumo de combustible, lo tenemos integrado", ha remarcado.

Por eso, respecto a políticas que supongan eliminar parte de las alternativas de viaje, especialmente aquellas que acaben con los trayectos aéreos más cortos, Bertomeu cree que serían "un error" tanto a nivel de posicionamiento como de sostenibilidad. En este sentido, ha explicado que la aviación comercial "no somos el problema", sino que "queremos ser parte de la solución", una realidad a la que se suma también el tren. No en vano si este, con la mayor estructura del mundo, "hace que le quite cuota al coche, eso es lo que hace ecología".