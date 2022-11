Las empresarias destacan la necesidad de tener mayor peso en la toma de decisiones

Elevar el número de referentes femeninos en las empresas -y en el resto de las capas sociales- para conseguir que más mujeres se embarquen en la aventura emprendedora. Ese ha sido uno de los principales mensajes lanzado esta mañana por cuatro empresarias destacadas (Cristina Aristoy, Teresa Busto, Asun Oliver y Reyes Martí) durante la mesa redonda 'Liderando el futuro en la empresa' organizada en el Palacio de Congresos de València por la Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia (EVAP), un encuentro en el que las ponentes han abogado por la importancia de que las mujeres tengan visibilidad, oportunidad de aplicar el "liderazgo femenino" y el poder de decisión de cara a mejorar su rol y presencia en primera línea.

No en vano, y pese a ser un número superior al de otros territorios, solo el 29 % de los directivos de empresas en la Comunitat Valenciana son hoy mujeres, una realidad ante la que Busto -exdirectora de la fábrica de Airbus en Illesca y actualmente presidenta de Entalenta- ha señalado la importancia de que se tenga en cuenta en las compañías unos "objetivos de diversidad". Para ello, ha remarcado, "necesitamos que las mujeres estén en los procesos de tomas de decisiones", ayudando con ello a que se ejecuten estos planes igualitarios.

Más empresarias

Sin embargo, como ha compartido Asun Oliver (propietaria de varias ópticas), el primer paso para lograr esta toma de decisiones es que haya "más emprendedoras que acaben siendo empresarias". No en vano, el mundo actual necesita a esas mujeres al frente "que no durmamos por la noche, que pensamos y no tenemos miedo a lanzarnos" a crear una empresa.

Con ello, Teresa Busto ha animado en esta perspectiva a todas las mujeres "independientemente de la edad que tengan" a apostar por emprender y la importancia de enseñar el "liderazgo femenino, con habilidades de comunicación, de hacer equipo, de cuidar a los que están alrededor y de esa visión de innovación que podemos hacer cosas de otra manera", una línea compartida por la empresaria pirotécnica Reyes Martí, que ha enfatizado que las mujeres "tenemos un sexto sentido y cuando vemos que una cosa no va bien por un lado tiramos por otro".

Crear referentes

Pero para culminar este camino también es necesario impulsar y dar visibilidad al talento femenino. En palabras de Busto, sigue habiendo "estereotipos de género" y, por ello, se deben "crear referentes de directivas, de científicas, de empresarias", etc. porque si las futuras generaciones no las ven "es muy difícil que sigan ese camino". Al respecto, la empresaria ha destacado como principales impedimentos todavía que las mujeres "no nos creemos que podemos ser una líder", que la sociedad "no nos reconoce" y que las instituciones "no nos dan la visibilidad" suficiente.

Cristina Aristoy (CEO de la marca de joyas Singularu), en esta misma línea, ha puesto en valor no solo el contar con "talento femenino en la empresa", sino también "visibilizar y contar historias de mujeres, de sus caminos" ya que resultan relevantes para construir un futuro en el que Oliver cree que cada vez las mujeres están contando con más presencia y por eso, a través de iniciativas como las de EVAP, hay una "responsabilidad de crear debates" para "que haya mujeres en todos los sitios".