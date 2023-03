Los ingenieros alertan de que la red valenciana no da para el coche eléctrico

Los ingenieros industriales alertan de que la red de distribución eléctrica de la Comunitat Valenciana «es vieja» y no está preparada para el despliegue del vehículo eléctrico. El nuevo decano del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, Juan Vicente Bono, asegura que la Comunitat Valenciana está infraelectriticada y lamenta que la situación de partida no es buena para afrontar el reto que supone la sustitución de los vehículos de motor de combustión por coches eléctricos. Un ejemplo es el de la carga en los edificios de viviendas. Según fuentes de la construcción, los nuevos edificios de viviendas que se construyen en València solo están preparados para dar servicio de recarga a un 10 % de sus plazas de aparcamiento porque los transformadores «no dan para más». El grupo Iberdrola (que gestiona la mayor parte de las redes de la Comunitat Valenciana) asegura que no va a haber problemas para la implantación del coche eléctrico.

La industria automovilística ha acelerado la electrificación de su producción porque a partir de 2035 no se van a poder vender coches de combustión en Europa. Esta situación ha provocado decisiones estratégicas como la del grupo Volkswagen de levantar en Sagunt una gigafactoría con capacidad de producir baterías para 800.000 coches eléctricos al año a partir de 2026 o la de Ford de producir vehículos a pilas en Almussafes. El problema que tiene la industria en España es la lentitud en el despliegue de puntos de recarga. El grupo Iberdrola asegura que su red de distribución «no va a suponer un problema» para el coche eléctrico El decano de los ingenieros industriales alerta del retraso en la instalación de puntos de recarga y de la capacidad de la red. «En la Comunitat Valenciana estamos infraelectrificados. Tenemos una red vieja de 20 kilovoltios que no da abasto. Cuando el ingeniero de una industria prepara un proyecto para ampliar la potencia (de la empresa) se encuentra con que no es posible. Hemos exigido que esta red obsoleta de la Comunitat Valenciana se repotencie. Como mínimo hay que subirla a 132 kilovoltios y con esa mayor tensión puede entrar más intensidad y tener energía para todos los coches eléctricos». Problemas con los aparcamientos Los ingenieros (al igual que los arquitectos) también creen que habrá problemas en los aparcamientos de los nuevos edificios de viviendas ya que la capacidad actual solo da para cubrir la demanda de uno de cada diez coches eléctricos. «La red es la que hay y es necesario cambiarlo todo», asegura Juan Vicente Bono. «Yo creo que los edificios nuevos tienen capacidad para menos de un 10 % de los coches eléctricos. La solución es complicada. Vamos retrasados en todo. En Europa sí que se está haciendo. Hay puntos de recarga en autopistas, carreteras y calles. Eso en países que no hay ni sol (como Bélgica o Países Bajos)», afirma el decano. Refuerzo de redes Juan Vicente Bono añade: «Aquí, la misma Administración está a otra cosa. Es una cuestión de reforzar las redes. La potencia es la tensión que pasa por las líneas por la intensidad. Cuando la tensión es más alta con la misma intensidad tienes más potencia. Si pasamos de redes de 20 kilovoltios a otras de 132 multiplicamos más de seis veces la potencia. Solo repotenciando pasaríamos de dar servicio (en los aparcamientos privados) del 10 % al 60 %» de los coches". "Situación controlada" El grupo Iberdrola asegura que la situación está controlada. «La red de distribución de i-DE en la C. Valenciana no va a suponer un problema para la implantación del vehículo eléctrico por la posible falta de potencia en los aparcamientos de edificios de viviendas. La compañía está avanzando en la digitalización de las redes de baja tensión, que son las que dan el suministro directo a los contadores, para conocer en tiempo real la evolución en la demanda de energía de las viviendas». El objetivo de la distribuidora es ir adaptando las instalaciones a las necesidades de carga que pueda requerir la progresiva instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.