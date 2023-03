La medida acordada entre el Gobierno de Francia y las grandes distribuidoras del país para diseñar una cesta de la compra a precio reducido, con el objetivo de disminuir la inflación, no es bien recibido por los diferentes eslabones de la cadena alimentaria de la Comunitat Valenciana, sobre todos los supermercados y los agricultores. La patronal Asucova, que defiende los intereses de grandes cadenas de distribución como Mercadona, Consum, Masymas o Lidl, entre otras, descarta las cestas de la compra contra el IPC que ha puesto en marcha el país galo al considerar que generaría un efecto "perverso y discriminatorio" porque solo beneficiaría a una parte de la población y dejaría al margen, por ejemplo, a las poblaciones rurales con escasa población y tiendas.

Mientras la subida del carro de la compra aumenta un poco más las colas del hambre, tal como explicaba esta semana un informe de Casa Caridad, la propuesta que reclamó la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Podemos), por activa y por pasiva, tras reunirse con dirigentes de Carrefour en España, no parece muy sostenible para los 'súpers' de la Comunitat Valenciana. Según el director general de Asucova, Pedro Reig, en España, desde el primer día, "se ha trabajado para repercutir la subida de costes lo menos posible y vender al menor precio posible, que es lo que se pide en Francia ya que no es otra cosa que cada empresa establezca una cesta de la compra al menor precio posible. Aquí en la Comunitat Valenciana -puntualiza- todas las cadenas han tratado desde el primer día de subida del IPC de contener precios. Tanto es así que la subida del IPC ha estado siempre muy por debajo de la subida de los precios percibidos por los agricultores (precios origen que se han situado en torno a un +35% de media) o que el propio IPRI (por encima del 20%)". En Francia, Carrefour e Intermarché se adelantaron el pasado lunes al anuncio del acuerdo con el Gobierno y anunciaron cestas de unos cien productos básicos, que incluyen productos de higiene y frescos.

"Esta medida es discriminatoria según donde vivas, porque al final podrían acceder determinadas personas y zonas a una cantidad amplia de oferta (zonas urbanas) y las personas en zonas rurales, con menor presencia de supermercados o hipermercados, no podrían acceder a estas "cestas" con tanta facilidad", comenta Reig. Asucova sostiene que la esencia de la distribución alimentaria en España es vender mucho producto "a la máxima calidad y el menor precio posible". De ahí que los márgenes netos en este sector son los menores de todos los sectores de distribución comercial minorista y tambien los menores de la propia cadena alimentaria. "Por cierto, nuestro margen es menor que el francés en casi todos los sectores minoristas", aclara.

Ley de la cadena alimentaria

Reig también recuerda que en España existe una ley de cadena alimentaria que cumplir y que afecta la formación de precios y en Francia, no. "Según la Ley de la cadena alimentaria estamos obligados a aceptar subidas de los proveedores que estén basadas en subidas objetivas de los costes. Esto en Francia no pasa. Si topamos un precio y siguen subiendo los costes y los precios de nuestros proveedores ¿quien asume la subida? ¿Los productores y fabricantes forman parte de ese esfuerzo? ", se pregunta el dirigente de Asucova. Y destaca que el Ministro de Agricultura, Luis Planas, "ha pedido el esfuerzo a todos. No sólo a la distribución", agrega.

Asucova también advierte de que en la Francia presidida por Sarkozy se demostró que esas “congelaciones de precios” se hicieron a costa de bajar la calidad. "Con esta medida la industria tuvo que reducir calidad en la producción para garantizar el precio en todo momento y a pesar de las subidas de costes.

Según la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CMNC), Cani Fernández, quien ha participado en el foro Manuel Broseta en València, "los acuerdos de fijación de precios están prohibidos".

Mientras tanto, Eroski, integrado en la patronal Aces (de la que también forman parte, Alcampo, Carrefour y Supercor, entre otras) es el primer supermercado en anunciar una cesta para "facilitar el ahorro" tras el acuerdo en Francia. La cooperativa vasca explicará los detalles de su campaña el próximo lunes.