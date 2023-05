Italiano, inglés, portugués, francés, árabe, español con cadencia latina… Hoy en Día Mágico + FIMI, la cita de moda infantil y de comunión y ceremonia más importante del calendario se oía hablar en todos los idiomas. Compradores extranjeros de más de 20 países han visitado hoy Feria Valencia en busca de colecciones de comunión, ceremonia y moda primavera/verano para la temporada 2024.

El negocio se ha servido y el networking ha hecho el resto. Los expositores Día Mágico + FIMI han atendido durante esta segunda jornada a decenas de compradores extranjeros. “A día de hoy estamos contentos. Han salido cinco nuevos clientes internacionales”, ha revelado Antonio Jesús Sánchez, administrador de la firma andaluza Abuela Tata, que señala que Irlanda, México y Arabia Saudí son algunos de los países de procedencia. “Buscan ceremonia, excepto Irlanda, que también nos han hecho pedidos de vestidos de comunión, sobre todo, monos y conjuntos de pantalón”, ha destacado.

En los pasillos y, sobre todo, en los stands, se veía movimiento constante. Según revela un comprador: “ha sido una gran feria. He conectado con 18 marcas. Me he quedado impresionado por la cantidad de negocios familiares que hay en el sector. Generaciones enteras y excelente producto hecho a mano en muchos casos”, ha aplaudido.

Los visitantes han encontrado de todo: Vestidos de comunión no gender, trajes clásicos para eventos y ceremonias, complementos de paniculata mezclada con metal, calzado que busca la comodidad, sin perder de vista el diseño...

Alicia Gimeno, directora del certamen, ha declarado que en torno al 18% de los visitantes son extranjeros. “Somos un puente de unión entre el fabricante y el mundo. Una plataforma para abrir mercado”, ha asegurado Gimeno.

Así lo corroboran los compradores VIP extranjeros. “Hemos hecho contactos muy interesantes y cerrado pedidos. Sabíamos que sería buena feria, pero no esperábamos tanta oferta”, cuenta Giovanni Martune, comprador VIP extranjero propietario de un histórico punto de venta en el centro de Nápoles (Italia).

“Los italianos han sido los que más pedidos nos han cerrado”, ha apuntado Maria José Cánovas, de la firma de complementos Josephine Luca. “Tenemos dos zonas de comercialización nuevas en Italia y un posible cliente de Kuwait que estamos intentando cerrar”, ha añadido.

Y es que, para los compradores internacionales, venir a Día Mágico + FIMI es un ‘must’. Así lo ha contado Fernando Silva, profesional en Portugal: “para nosotros es importante venir a este certamen, ver las novedades y a conocer las marcas. Hemos encontrado lo que buscábamos en ropa de comunión y ceremonia”.

Compradores de grandes almacenes, cadenas de tiendas, key players boutiques físicas y online, inversores de franquicia, distribuidores y marketplaces han felicitado al equipo de Día Mágico + FIMI por haber organizado una feria que ha doblado el espacio expositivo respecto a la pasada edición. Casi 10.000 metros cuadrados de moda, que también ha incorporado un pequeño avance de la temporada primavera/verano.

La directora de Día Mágico + FIMI ha añadido que el perfil de comprador extranjero que asiste a Día Mágico + FIMI es “muy potente” y ha agradecido la labor de IVACE, Cámara València y ASEPRI (Asociación Española de Productos para la Infancia), que colaboran en la campaña de compradores internacionales VIP.

El comprador nacional arrasa en Día Mágico + FIMI

El comprador nacional se ha consolidado como uno de los protagonistas de la feria de moda infantil más importante de España. De hecho, el 98% de los compradores que visitaron la feria eran nacionales, lo que pone de relieve el interés y la pasión que existe en el país por la moda infantil y de comunión y ceremonia. “Cada año atraemos a nuevos compradores de calidad, que buscan en nuestra feria el lugar en el que inspirarse y abastecerse para diferenciarse de car a la próxima temporada”, ha señalado Gimeno.

Durante el evento, los profesionales nacionales tuvieron la oportunidad de descubrir las últimas tendencias en moda infantil y establecer contactos con los proveedores y fabricantes más destacados del sector. Además, Día Mágico + FIMI fue el escenario perfecto para cerrar pedidos y hacer negocios. La feria reunió a más de 110 marcas, que presentaron sus novedades para la temporada 2024.

Cabe destacar que España es uno de los países líderes en moda infantil, tanto en diseño como en producción, lo que hace que Día Mágico + FIMI se haya convertido en una cita obligada para los profesionales del sector. Además, la feria ha demostrado ser un escaparate inmejorable para dar a conocer las novedades y las últimas tendencias.