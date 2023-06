El presidente del grupo Pamesa, Fernando Roig, aprovechó la presentación de las instalaciones de hidrógeno para comentar otros temas de actualidad, como el cambio político que llegará a la Comunitat Valenciana tras la victoria del Partido Popular. Roig fue categórico, y tanto en este asunto como en el proceso de las elecciones generales, afirmó de forma categórica que a los políticos «lo único que les pido es que dejen trabajar y apoyen al empresariado».

«Aquí parece que el político es el jefe, cuando un político es un empleado de la sociedad, de quienes pagamos los impuestos, y ellos tienen que estar al servicio nuestro, no nosotros al servicio de ellos». Afirmó que los empresarios «somos los que creamos riqueza, nosotros pagamos impuestos y nos sentimos orgullosos de pagarlos, y lo que tienen que hacer los políticos es que yo me sienta orgulloso de la forma de repartir, que no me pongan trabas ni palos en las ruedas».

Preguntado por el balance económico del grupo Pamesa en 2022, un año marcado por el incremento de los costes energéticos, Fernando Roig comentó que en breve aportará el detalle de los números, pero avanzó que los resultados «son buenos, parecidos al año anterior, a pesar de la factura del gas». El patrón del principal productor de cerámica de Europa mencionó que el coste energético del pasado ejercicio «fue de 350 millones de euros, el 30% de toda la facturación», que fue de unos 1.000 millones de euros.

Para hacer frente a la situación, todo el sector se vio obligado a subrir precios. «Con este aumento hemos vendido más euros, en metros cuadrados un poco menos, y un beneficio parecido».

Lo anunció hace un año, durante la presentación de resultados del grupo, y ahora ya cuenta con una planta pionera en el mundo dentro del sector cerámico. El presidente del grupo Pamesa, Fernando Roig, mostró ayer en las instalaciones de Arcillas Atomizadas, en Onda, las características de su plan para sustituir el gas natural por hidrógeno, mediante la alianza constituida con la empresa eCombustible Energy. Una tecnología de que la que, afirmó, «me he enamorado, porque no produce emisiones de CO2, y tiene un coste muy bueno y competitivo, al nivel del gas natural». Por ello, cree que este sistema «puede cambiar el mundo y debe hacerlo».

Esta primera experiencia ha supuesto una primera inversión de 15 millones de euros para generar un equipamiento de electrólisis de ocho megavatios de capacidad. En lo que queda de año y a lo largo del 2024 se completará una primera fase, para lo que se destinarán 250 millones de euros.

La innovación llegará primero a los atomizadores, que mediante grandes dosis de calor preparan las arcillas para ser usadas luego en la fabricación de baldosas y azulejos. Esto se debe a que el 60% del consumo energético del grupo se destina a este proceso.

El consejero delegado de eCombustible, Jorge Arévalo, expresó que la transición energética «es posible, y la tenemos en nuestras manos, porque ya es posible descarbonizar y ser competitivos».

El método empleado es muy similar al del hidrógeno verde, del que hay diferentes proyectos en Castellón, con la cerámica como gran cliente potencial. La diferencia es un sistema patentado, una técnica de electrólisis «mejorada», dijo Arévalo, que transforma el hidrógeno con impulsos electromagnéticos para generar un combustible de alta eficiencia, «que incorpora el oxígeno y se adapta al poder calorífico requerido, por lo que no deben hacerse apenas cambios respecto a las instalaciones empleadas para la quema de gas natural», añadió.

Otra de las peculiaridades tiene que ver con el hecho de que el proceso se realiza en las mismas instalaciones, de modo que se genera el combustible sin necesidad de transporte, lo que ahorra la huella de carbono de este desplazamiento. En cuanto a la seguridad, el responsable de eCombustible mencionó que no hay un almacenamiento a alta presión, sino que se genera en función de las necesidades existentes.

El sistema comienza con el uso del agua utilizada en el tratamiento de arcillas, que después de depurarse se introduce en el circuito de esta energía. La electrólisis separa el agua en hidrógeno y oxígeno en frecuencias especiales «que reducen significativamente el consumo de energía», señalan desde Pamesa. «A continuación, el hidrógeno pasa a través de un reactor magnético que mejora las características de la molécula de hidrógeno. Una vez metidos en los tanques, el hidrógeno y el oxígeno ya pueden destinarse a alimentar la llama del atomizador. Con ello, «no dependeremos de las fluctuaciones en el precio del gas y seremos autosuficientes en energía», comentó el presidente de Pamesa.

Fernando Roig detalló que la firma energética lleva unos 15 años estudiando estos procesos. «Nosotros comenzamos esta relación con ellos hace cuatro años, y en febrero del pasado año empezamos nuestro noviazgo», con la entrada en el capital de la empresa.

