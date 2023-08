El último fin de semana de agosto ya está aquí y con él llegan los primeros desplazamientos de una 'operación retorno' de las vacaciones que, en esta ocasión, se notará más en los bolsillos de los valencianos cuando paren a repostar en una estación de servicio de la autonomía. No en vano, el precio del carburante no solo se sitúa hoy en su valor más alto de todo el verano, sino que tanto en el caso de la gasolina como en el del diésel el coste del litro actual no se veía desde hace más de medio año.

