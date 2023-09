La firma agroalimentaria Maicerías Españolas S. A., conocida singularmente por la marca de arroz Dacsa, obtuvo el año pasado un incremento en su cifra de negocios del 15,2 % al pasar de los 309 millones de 2021 a los 356 de 2022, según la memoria del grupo correspondiente a dicho ejercicio. Por contra, en un contexto muy complicado por el incremento del coste de las materias primas y la energía provocados por la guerra en Ucrania, la sociedad obtuvo unos resultados de 1,2 millones de euros, con una reducción del 65 % respecto de los 3,6 millones que logró en 2021.

En dicha memoria, los administradores de la empresa afirman que "no esperan que se produzcan situaciones que puedan tener un impacto significativo sobre las operaciones, liquidez, valoración de activos y pasivos o continuidad de las operaciones de la sociedad", como consecuencia del conflicto bélico citado. Respecto de su filial ucraniana, precisa que dicha firma compra materias primas en ese país, pero el porcentaje que representan sobre el total no es significativo. Es más, tras el inicio de la guerra, los administradores de Dacsa comenzaron a adquirir las citadas materias en otros países como Rumanía para evitar al máximo posible los efectos del conflicto. Tan es así que concluyen que "no existen efectos significativos que puedan poner en riesgo la continuidad de las operaciones" de la compañía.