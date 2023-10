"La ampliación del Puerto es una necesidad demostrada e irrenunciable" y todos tenemos que "estar en ese envite". Ese fue ayer uno de los mensajes que quiso dejar claro el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante su discurso en Palau Alameda de València dentro de un acto de presentación del suplemento económico ‘activos’, de Editorial Prensa Ibérica, al que asistieron más de 200 personas, patrocinado por Startkraft, Abanca, Cajamar, Hidraqua, Power CO, Verevents, Prezero, AEDAS Home.

Mazón remarcó frente a una sala repleta de responsables empresariales e institucionales que la autonomía necesita "nuevos trampolines para la visualización y el protagonismo de nuestra economía". Y en él, el suplemento ‘activos’ y Prensa Ibérica será "un nuevo aliado fuerte para el desarrollo social" dado el "aval de calidad que implica su marca". En ese sentido, el jefe del Consell destacó la importancia de la "capilaridad" para "construir el futuro que tenemos por delante". Y, en ese camino, ha puesto en valor la apuesta de la compañía y de sus tres periódicos valencianos -Levante-EMV, Información y Mediterráneo- por trabajar "de abajo a arriba", aportando "desde lo local, con aprecio al lector y a la sociedad". No en vano, Mazón comentó que como su nuevo Consell, "el del cambio", Prensa Ibérica muestra "esa capilaridad perfectamente engrasada en la apuesta por el tejido empresarial de la Comunitat Valenciana", que va desde sus pymes a su industria, pasando por sus sectores más tradiciones o los grandes sectores "que se enraízan en el territorio".

En ese escenario, el presidente de la Generalitat enfatizó que la "cerámica, la agroalimentación, el agua y el automóvil se encuentran en un momento crucial, pero el Puerto de Valencia está en un momento determinante". Por eso, "tenemos una doble obligación de capilaridad de abajo arriba" y de mantener, con infraestructuras como el Puerto, "nuestros referentes, porque son los tienen que tirar de los medianos y los pequeños. Si no, no se puede avanzar". Y ante este momento crucial y clave del Puerto, su ampliación no se puede dejar de lado, porque su futuro es "seguir dando respuesta a lo que la economía necesita". Y añadió que sin la expansión de Valenciaport "el Producto Interior Bruto corre peligro" y no se puede dejar que se "colapse" por falta de espacio.