El Imserso 2023-24 ha triunfado ante una demanda que ha provocado colas en las agencias de viaje para reservar. Tanto es así que, en este contexto, desde hace días intentar encontrar un destino para la próxima temporada para todos aquellos usuarios que quieren tener el transporte incluido en sus viajes resulta casi un imposible. La mejor prueba es que Baleares, Canarias o Murcia cuelgan a día de hoy el cartel de completos y muchos otros solo tienen la lista de espera como opción.

Y es que da igual que sea de cara a este mismo mes de noviembre o durante el comienzo de 2024, si no se desea -o no se puede- coger un coche particular para llegar a un enclave vacacional en el futuro cercano, la dificultad de encontrar un hueco disponible es muy alta. Sin embargo, aún hay un sitio que da esa opción para varios momentos de los próximos cuatro meses. Y está, además, en la Comunitat Valenciana.

Porque a día de hoy el único lugar al que se puede viajar prácticamente con esas condiciones es Benidorm. Gracias a su amplia oferta, la mayor con diferencia de toda la autonomía valenciana, el municipio alicantino es el único en todo el territorio nacional que ofrece actualmente la oportunidad de viajar en noviembre, diciembre, enero y febrero con unos precios que se mueven entre los casi 229 euros de pasar ocho días de estancia a los 290 euros de estar diez jornadas.

Las fechas disponibles

Pero, ¿para cuándo hay algún hueco todavía? La realidad es que las opciones son muchas. Por ejemplo, en este mes de noviembre, aún se pueden comenzar esos viajes tanto el día 15 como el 24. Más importante todavía son las oportunidades de diciembre, donde se pueden comenzar los trayectos -dependiendo del interés del usuario- las jornadas del 3, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19 y 21.

Lo mismo sucede en enero, donde se puede iniciar 2024 pudiendo viajar a Benidorm en hasta once jornadas diferentes, en concreto los días 1, 2, 3, 4, 8, 12, 17, 21, 26, 29 y 30. Por último, febrero presenta huecos disponibles para comenzar trayectos los días 4, 17 y 22. A partir de ahí, si se desea viajar, la única opción posible será apuntarse a la lista de espera.