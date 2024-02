Los empleados de la ITV han vuelto esta mañana a la protesta en València por la falta de aplicación de un acuerdo de homogenización salarial -firmado con la conselleria de Industria pero que, como revelaban la semana pasada los sindicatos, se ha encontrado con "trabas" desde la conselleria de Hacienda- que en Alicante ha llevado a numerosas estaciones a una jornada de huelga. El motivo, el de una situación que deja a algunos trabajadores en la inspección en la provincia alicantina cobrando hasta un 40 % menos que sus homólogos en Castellón y Valencia.

En este contexto, decenas de personas se han manifestado -organizados por UGT y CCOO- frente a la sede de la conselleria de Industria en el 'cap i casal' en lo que ha sido la segunda concentración de este tipo organizada en la ciudad tras la que se produjo el pasado viernes. A ellas les seguirán la que se hará en la sede en Alicante de la conselleria que dirige Nuria Montes el próximo 20 de febrero y frente al Palau de la Generalitat, el 21 de febrero.

Huelga en Alicante

Sin embargo, el gran foco de la jornada ha estado en Alicante, donde nueve de las once estaciones que dan servicio de ITV a la provincia -todas menos la de Ondara y Alcoi- han llevado a cabo una huelga general de 24 horas que ha sido "ampliamente seguida" y un "éxito" según han explicado los sindicatos. Como ha avanzado el diario 'Información' -como Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica- las instalaciones de Alicante y de Benidorm han contado con piquetes desde primera hora de la mañana, con trabajadores que se han concentrado en los accesos de las instalaciones con pitadas, pancartas y banderas.

En total, según han explicado a este diario fuentes sindicales, la parada ha sido secundada por prácticamente todo el personal -había fijados por parte de Trabajo unos servicios mínimos del 40 % de la plantilla que las centrales están estudiando recurrirlo- que podía realizarla, unos 240 empleados. Ello ha provocado que muchos conductores que tenían cita y que se han presentado en la estación, según añaden las citadas fuentes a Levante-EMV, hayan optado por retirarse y postergar la revisión a otro día debido a las concentraciones en los accesos.

Amenaza en la Comunitat

La próxima jornada de huelga en Alicante está previsto que sea este jueves, mientras que será el día 27 de febrero cuando -de no haber una solución- estos paros se produzcan por toda la Comunitat Valenciana. "Si el 27 se llega sin una solución paramos la Comunitat, porque la gente está muy cansada", explicaban desde los sindicatos al respecto. De momento, sobre ese desbloqueo del acuerdo no hay nuevas noticias. "No ha habido ningún movimiento ni nos han dicho nada por el momento", reconocían desde CC OO.