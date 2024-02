La Generalitat instalará una ITV en Chiva

Chiva tendrá una sede de la ITV. Lo ha anunciado esta mañana el Ayuntamiento de Chiva y lo han confirmado fuentes de la Conselleria de Industria. El anuncio llega tras una reunión de trabajo mantenida entre los representantes municipales y la Sociedad Valenciana de las ITV (Sitval), que confirmaron que el municipio de la Hoya de Buñol contará con un servicio fijo.

El servicio de automóviles estará instalado en el polígono industrial la Pahílla, y mientras se construye -puede tardar años- habrá un servicio provisional en el mismo lugar que dé servicio a los turismos y camiones de la zona.

Esta es una de las estaciones de inspección técnica previstas dentro del plan de ampliación del Botànic, que no se pudieron ejecutar dentro de la legislatura. Según ha podido saber este diario por fuentes de Industria, la disposición por parte del Ayuntamiento de Chiva ha sido total y se ha puesto todo tipo de facilidades para instalarse allí

El consistorio ha solicitado ahora a la Conselleria de Industria la ampliación de la instalación que se les ha ofrecido con una cuarta línea de servicio, en lugar de las tres previstas en el proyecto inicial, para poder agilizar aún más el servicio y evitar las largas listas de espera.

A priori no será una de las ITV más grandes y, por tanto, tendrá una menor complejidad técnica, lo que facilitaría los tiempos de construcción de la infraestructura.

La de Torrent, en espera

El anuncio de esta ITV en Chiva llega en un momento delicado para este servicio. El personal que trabaja en las inspecciones está en huelga y, más en concreto, este servicio de la Hoya de Buñol se anuncia cuando no está cerrado todavía qué va a pasar con la de Riba-roja de Túria, aunque sí encaminado. Allí, la Generalitat ha alquilado la parcela para poder seguir prestando el servicio pese a que fue vendida hace más de dos años a una empresa particular tras un convenio con el consistorio de 30 años.

Alquiler de parcela para RIba-roja

La solución del alquiler en Riba-roja de Túria llega tras no haber podido cerrar el servicio en tiempo. La idea inicial era construir la ITV de Torrent, cerrar la de Riba-roja y desviar a la capital del l'Horta Sud todos los vehículos que se desplazaban al polígono del Oliveral, que son en torno a 100.000 al año. No ha podido ser posible porque la de Torrent no ha empezado ni a construirse todavía, lo que ha obligado a la Generalitat a alquilar los terrenos de la Riba-roja y prorrogar el servicio. De hecho, solo están los terrenos, pero la complejidad técnica de este servicio da por seguro que no estará lista en los próximos tres años.