El campo valenciano secunda el bloqueo del centro de Madrid

Nueva jornada de protesta masiva del sector primario, en este caso con protagonismo valenciano, a la espera de la gran concentración prevista para mañana en València. Bajo el lema “Sobran los motivos”, más de 800 agricultores y ganaderos de la Unió Llauradora i Ramadera y 15 tractores, procedentes de diversos puntos de la Comunitat Valenciana, han participado hoy en Madrid en la manifestación convocada por su organización estatal Unión de Uniones y que sigue a estas horas todavía en las puertas del Ministerio de Agricultura.

La movilización de hoy, en la que han participado más de 1.500 tractores y 13.000 personas procedentes de toda España, pretende denunciar la crítica situación que viven los agricultores y ganaderos debido a las malas cosechas y los altos costes de producción, que se topan con la insuficiencia de las medidas puestas en marcha y al acoso desde todas las instancias al que está sometido el sector, según ha informado la organización valenciana en un comunicado.

Gobierno

La nota destaca los "impedimentos continuos que han protagonizado las subdelegaciones del Gobierno y la Delegación del Gobierno en Madrid para llevar a cabo esta protesta. De los 1.500 tractores únicamente han podido acceder al centro de Madrid unos 500 y el resto han permanecido retenidos en distintos puntos antes de llegar y de esa última cifra solo han llegado al Ministerio de Agricultura unos 70". De ahí que la Unió haya calificado de "muy grave este hecho al no autorizar la entrada de tractores vulnerando así el derecho de manifestación”.

Tractores de socios de la Unió, hoy en Madrid / Levante-EMV

La organización recuerda que hoy está prevista otra acción de protesta conjunta en el puerto de València, en la que participará también la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja). La Unió no descarta continuar con su campaña de protestas si todas las Administraciones no reaccionan en el transcurso de los próximos días con “medidas reales y eficaces” y no con anuncios “vacíos que abordan los problemas de una manera superficial y no sirven para la magnitud de la crisis que atraviesa el sector productor”.

Motivos

La organización considera que hay suficientes motivos de peso para convocar al sector a la movilización: “La Ley de la Cadena Alimentaria no cumple con uno de sus principales objetivos como es el de que el precio que perciban los agricultores y ganaderos por sus productos compense al menos sus costes productivos; los olivicultores y viticultores valencianos se han quedado fuera de las ayudas de todas las Administraciones; los cerealistas han tenido mala cosecha y bajos precios al igual que otros muchos sectores, el Gobierno firma un acuerdo internacional para retirar las ayudas al gasóleo agrícola, los ganaderos siguen sacrificando animales por unos planes de sanidad irracionales y sufriendo los efectos de la falta de pastos, no se simplifica la PAC y se aprueban constantemente nuevas exigencias ambientales que nos cargan de más costes y más burocracia”, son algunos de los asuntos sin respuesta, según asegura el secretario general de la Unió, Carles Peris.