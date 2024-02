El Gobierno amplía el plazo para que el azulejo no pierda las ayudas al gas

La secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, anunció ayer que el Gobierno va a ampliar el plazo para que las empresas azulejeras cumplan la ley de subvenciones y regularicen el pago con proveedores para que el sector no pierda los 74 millones de euros que ha recibido como ayudas por el incremento de los costes del gas por la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Actualmente ese plazo es de seis meses y se va a ampliar a 12 meses. La noticia es un alivio para el sector que tarda en cobrar debido a que el 75 % de sus ventas son en el extranjero. Torró reveló el nuevo plazo durante la inauguración de la feria del sector cerámico, baño y piedra natural (Cevisama) en Feria València.

Rueda de prensa de inauguración de Cevisama. / Francisco Calabuig

La secretaria de Estado recordó que en la actualidad, la cerámica, al igual que el resto de sectores beneficiarios de las ayudas de 450 millones del Gobierno por la crisis energética -de los que unos 74 fueron al azulejo- tiene una excepción de seis meses para cumplir la ley Crea y Crece y regularizar el pago a proveedores, pero «al ser un sector altamente exportador siempre tiene dificultades». Por esto, el Gobierno de Pedro Sánchez trabaja «para alargar el plazo a 12 meses, y que, por tanto, haya un año para aprovechar la subvención y no tener que devolverla». Este era precisamente uno de los principales temores entre los empresarios castellonenses ya que si a finales de junio no habían pagado, las ayudas quedarían sin efecto por lo que desde el sector se señalaba que en el fondo «acabarían siendo un préstamo temporal» caro.

El Gobierno activó las ayudas de 74 millones tras multiplicarse por diez el precio del gas, situación que hundió la competitividad de las empresas azulejeras castellonenses. El gas suele representar el 10 % de los costes de producción del azulejo y con la crisis de la energía llegó a suponer el 40 %. El apoyo era clave para un sector al que están vinculados directa o indirectamente uno de cada tres trabajadores de la provincia de Castellón.

Ley Crea y Crece

El problema es que la ley Crea y Crece obliga a las empresas a pagar a sus provedores como máximo a 60 días. «Esa ley dice que si tú no pagas a menos de 60 días no tienes derecho a subvenciones. Eso es muy distinto a lo que la prensa está informando. La prensa está diciendo que tenemos que cumplir y que impagamos. Eso no es cierto. Nosotros no impagamos. Tenemos pactos con nuestros proveedores a 60, a 90 y a 120 días. Exportamos el 75 % de nuestro producto y a nosotros no nos pagan esas exportaciones antes de 120, 150 o 180 días. El azulejo puede tardar dos, tres o cuatro meses en llegar a destino. Los clientes no te pueden pagar antes. Ellos también tienen que financiarse. Entonces, ¿si yo cobro a una media de 150 días cómo voy a pagar a 60 días?», advirtió hace unas semanas en Levante-EMV el presidente de la patronal Ascer, Vicente Nomdedeu. La prórroga supone un balón de oxígeno para todo el sector.

Ayudas a fondo perdido

Por otro lado, el jefe del Consell, Carlos Mazón, destacó que «la Generalitat ha duplicado e incluso triplicado las ayudas a fondo perdido a través del Instituto Valeciano de Finanzas (IVF)» para el sector. Además, recordó la línea de ayudas de 600.000 euros para la promoción internacional de la cerámica.