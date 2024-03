Más de 10.000 familias valencianas viven en pisos de menos de 30 metros

La Comunitat Valenciana tiene 2,022 millones de viviendas unifamiliares principales, de las cuales 1,574 son en propiedad y 286.129 en alquiler. Las restantes 161.516 pertenecen a otro tipo de régimen de tenencia, según los datos que acaba de publicar el Institut Valencià d'Estadistica (IVE). Las segundas residencias ascienden en número a 1,263 millones, de tal manera que el territorio atesora 3,28 inmuebles para vivir en ellos de forma permanente o parcial. Si tomamos en consideración que la población de la autonomía se situó al cierre de 2023 en los 5,3 millones de personas, cada vivienda acogería potencialmente a 1,6 residente.

De los citados 3,285 millones de viviendas familiares convencionales, 27.723 tienen el menor tamaño posible, en concreto menos de 30 metros cuadrados. 10.223 de ellas son la residencia principal de la familia. La mayor parte (13.151) se concentra en la provincia de Alicante, la que tiene un mayor impacto en el sector turístico. En el otro lado de la balanza aparecen los pisos y casas más grandes. 124.460 están por encima de los 180 metros cuadrados. El modelo más habitual es el de las viviendas con entre 76 y 90 metros cuadrados, donde viven 716.000 familias, aunque solo 520.000 tienen a esos inmuebles como sus residencias habituales.

Una de las conclusiones llamativas de la mencionada estadística es que las poblaciones de interior de la provincia de València son las que, en su mayoría, tienen más viviendas como segunda residencia que como principal, lo que constata la despoblación hacia las grandes ciudades que aqueja a esas zonas. Muchos antiguos habitantes de esas zonas emigrados a las localidades con más empuje económico mantienen pisos o casas en sus lugares de origen como refugio vacacional o para después de la jubilación. Es el caso, por ejemplo, de Ademuz, donde las viviendas principales suman 433 y las que no lo son, 994. O Calles, con una relación de 195 y 547 en cada supuesto.

València ciudad suma 414.988 vivendas, de las cuales 91.817 no son principales. Resulta significativo el caso de Oliva, que tiene menos residencias habituales (10.339) que las que no lo son (10.746). Mucha mayor es la diferencia en Cullera, donde la relación en un supuesto y el otro es de 9.368 y 19.800. En la provincia de Valencia, aproximadamente un tercio de las viviendas (458.000 de 1,48 millones) no son principales.

El análsis del IVE se detiene también en la antigüedad de las viviendas. Poco más de 47.000 se construyeron antes de 1900, lo que implica que al menos van camino de cumplir los dos siglos, y la mayoría de ellas (más de 26.000) se encuentran ubicadas en la provincia de Valencia. Entre 1900 y 1920 -por tanto, con más de cien años- hay 116.978. En el primer caso, solo 19.833 son pisos o casas principales. El mayor número de pisos corresponde al período 2001-2010 (727.600), es decir tienen menos de 25 años.