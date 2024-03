Ford sitúa a Almussafes en un puesto "muy alto" en su agenda eléctrica a la espera de concretar su inversión

En pocas semanas Ford debe decidir cuándo y, especialmente, de qué manera llegará la electrificación a la planta de Almussafes. Un camino que en los últimos meses ha sufrido vaivenes e incertidumbre debido al lento despegue que los vehículos 100 % eléctricos está teniendo en Europa y en el mundo. Sin embargo, en medio de la falta de noticias, la firma del óvalo insiste en que la fábrica valenciana sigue estando en un puesto "muy alto" en su agenda eléctrica.

Es lo que ha asegurado en las últimas horas a 'El País' el líder de la división eléctrica de Ford en el Viejo Continente, Martin Sander, remarcando que Almussafes "es una gran planta" en la que planean producir durante "muchos años". No obstante, respecto a cómo será esa fabricación y qué modelos se ensamblarán en las líneas, todavía no despeja el misterio. "No hemos tomado una decisión final aún, pero estamos trabajando en varias propuestas y creo que vamos a tomar una decisión en un futuro no muy lejano”, señalaba al citado diario desde Bruselas. Una afirmación que lleva aparejada varios puntos clave.

Las cuestiones a resolver

El primero, el de desvelar cuál es el camino trazado para Almussafes, una explicación que la cúpula mundial de la compañía se ha comprometido a dar este abril a los trabajadores en forma de una "alternativa" que garantice una carga de trabajo suficiente para la planta mientras llega esa electrificación más tardía de lo inicialmente previsto. La segunda, quizás más relevante, está en cuáles serán esas "propuestas" de las que habla Sander. No en vano, en 2022, la intención de Ford -como adelantó en exclusiva este diario- era traer la plataforma GE2 y hacer con ella coches eléctricos de alta gama con los que poder competir con Tesla.

Sin embargo, la baja adquisición de este tipo de modelos -diarios americanos aventuraban la semana pasada que estas ventas más lentas se iban a retrasar hasta al menos 2030, incluida la electrificación de dos vehículos estrella en EE UU para la multinacional como la camioneta Maverick o el Bronco- y la preferencia de los clientes por turismos menos voluminosos y, sobre todo, más económicos -un segmento en el que ya están desembarcando con fuerza las marcas chinas- abren la puerta a otra opción. Una plataforma para producir coches eléctricos pequeños y baratos en la que como confirmó el CEO de Ford, Jim Farley, la multinacional lleva trabajando desde hace dos años.

Trabajadores en las líneas de fabricación de Ford Almussafes. / Miguel ángel Montesinos

UGT pide hechos

Pero a falta de que se conozca cuál será finalmente el escenario escogido, el presidente del comité de empresa y líder de UGT en la planta, Carlos Faubel, ha señalado que las declaraciones de futuro de Sander son "insuficientes", ya que los trabajadores de Almussafes "queremos hechos, no palabras".

En este sentido, Faubel ha destacado que tras el Acuerdo de Electrificación firmado "siempre hemos tenido claro" que la planta valenciana "tenía que ser una pieza clave" para Ford en Europa, pero ha recordado que aún "estamos esperando" a la multinacional y que, ante la decisión que se debe de dar a conocer antes de mitad de abril sobre el futuro, "los tiempos ya empiezan a ser muy justos".

Producción de vehículos en Ford Almussafes. / Miguel ángel Montesinos

El Perte, por conocer

Y, mientras se toma esa decisión, falta por conocer otra de relevancia, como es el importe que recibirá finalmente Ford dentro del Perte VEC II. No en vano, la marca del óvalo no estuvo entre los primeros 10 proyectos vinculados a la cadena de valor del coche eléctrico que el Gobierno desveló a finales de febrero, lo que provoca que su resolución final -positiva salvo sorpresa- siga todavía en el aire.