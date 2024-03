Los apartamentos turísticos en València disparan precios por encima de los 113 euros por noche en el inicio del año

La ciudad de València lleva meses viviendo una explosión turística completa que ha disparado la llegada de visitantes tanto nacionales como internacionales. Un éxito, refrendado por los datos al alza de llegadas que están registrando infraestructuras clave como las del Aeropuerto de Valencia o la alta velocidad con Madrid, que está teniendo también repercusiones en un precio del alojamiento que crece disparado, por ejemplo, entre los apartamentos turísticos de la capital del Túria. Pisos cuyas tarifas diarias en este inicio de 2024 se han incrementado de media hasta un 20 % -hasta llegar a los 113 euros- con respecto al curso pasado a pesar de contar en este año con hasta un 35 % más de plazas -pasando de 26.000 a más de 35.000- ofertadas.

Da igual que, para pasar una estancia vacacional, se desee encontrar un alojamiento en el centro de la ciudad o en los barrios más cercanos a la costa, en los alrededores del Palacio de Congresos o los de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Porque hallar un apartamento bien situado cuyo precio por noche caiga por debajo de los 100 euros ha sido en este comienzo de año -a pesar de ser la época de menos viajes de todo el ejercicio- una utopía.

Dos turistas por el centro de València, este año. / Francisco Calabuig

Es lo que reflejan los datos medios de enero y febrero ofrecidos por el Sistema de Inteligencia Turística (SIT) de la fundación municipal Visit València, que señala que los visitantes que optaron por este tipo de alojamientos tuvieron que pagar casi 20 euros más por noche que los que se alojaron en la ciudad un año antes.

Distribución

Por zonas, fue en el centro histórico dónde más desembolso se tuvo que hacer. En concreto, el precio promedio en este enclave se situaba en los 120 euros por noche, siendo el barrio de Sant Francesc -con enclaves neurálgicos como el de la plaza del Ayuntamiento- el más caro para alojarse con un coste medio diario que llegaba hasta los 128 euros.

Turistas con sus maletas por el centro de València, el enclave más caro para los alquileres turísticos. / Francisco Calabuig

A continuación, los datos reflejan que el siguiente enclave más costoso para pasar una estancia es el de Russafa y Ensanche, con un promedio que llega hasta los 118 euros -gracias especialmente a los 127 euros por noche que se detectan en los alojamiento situados en las calles que conectan Peris y Valero y la Gran Vía-, y a los casi 117 en las cercanías de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la Alameda, siendo esta última la zona más costosa de la ciudad, especialmente en los alrededores del estadio de Mestalla (129 euros de tarifa).

Las opciones más baratas

Sin embargo, no todas las opciones requieren estos desembolsos tan elevados. No en vano, hay tres zonas en las que, a día de hoy, los precios por jornada todavía no han llegado a los 100 euros, aunque, eso sí, se sitúan en la periferia de la ciudad. Son los casos de pisos turísticos localizados en enclaves como Faitanar, Vara de Quart o Jesús (99 euros por noche); aquellos donde se encuentran barrios como Malilla (97 euros/noche) y, por último, los localizados en Torrefiel (96 euros).