La cadena de supermercados Masymas factura 402,6 millones en 2023, un 12,5% más

La cadena valenciana de supermercados Masymas sigue los pasos del sector al lograr un crecimiento del negocio en 2023. La mercantil Juan Fornés Fornés, S.A facturó durante el año pasado 402,6 millones de euros (ventas con IVA), cifra de negocio quye supone un incremento del 12,5% en comparación con los resultados de 2022, mientras que en volumen ha crecido un 2,8%.

La cadena cerró 2023 con 115 supermercados en toda la Comunitat Valenciana y Murcia, entre ellos, 34 establecimientos bajo la enseña masymas basic (tiendas de menor tamaño). En conjunto, la mercantil emplea a 2.750 trabajadores.

Durante el año pasado, la cadena invirtió 13 millones de euros que destinó a las aperturas de dos nuevas tiendas, en Teulada-Moraira y Peñíscola y a la reforma de otras dos. La cadena también continúa ampliando la sección ´Cocina´ donde a diario se elaboran platos caseros para llevar basados en la dieta mediterránea. Actualmente, hay 22 tiendas que cuentan con este servicio. También se ha mejorado la sección perfumería en tiendas grandes procurando un mayor número de referencias y una mejora de la experiencia de compra.

Almacén central

En materia de sostenibilidad cabe destacar que se ha renovado la certificación del almacén central a residuo Zero (el 95% de los residuos generados se reutilizan), así como el esfuerzo, realizado a través de App Too good to Go, contra el desperdicio alimentario que ha salvado 93.000 comidas y reducido 188 toneladas de CO2 emitidas.

Fachada de una de las tiendas de Masymas, en una imagen reciente. / Levante-EMV

Además, en 2023 se han contabilizado 223.000 hogares que disfrutan de las ventajas de la tarjeta cliente de Masymas. Clientes que han ahorrado gracias a esta tarjeta o su app más de 3,4 millones de euros.

José Juan Fornés, director general de la compañía, ha querido poner el acento sobre el esfuerzo realizado durante el 2023 por bajar los precios de cientos de productos. No en vano el informe de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) publicado en septiembre apuntaba a Masymas como el supermercado que menor incremento de precios había aplicado desde la subida de la inflación.

Nuevos establecimientos

Entre las previsiones para este año, Masymas seguirá acometiendo nuevas aperturas y también remodelando supermercados. Y lo hará con una inversión prevista de 15 millones de euros, dirigidos, entre otros, a la inauguración de dos nuevos establecimientos, uno en Alicante ciudad y otro en el Grao de Castellón, y a las reformas de la red comercial de tiendas.

Por otro lado, la cadena seguirá avanzando en su apuesta por la tienda ecoeficiente. En 2024, de hecho, Masymas instalará placas fotovoltaicas en diez tiendas más, llegando así a los 41 supermercados con autoconsumo.