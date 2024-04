Sabadell vale casi cuatro veces más en bolsa que durante las últimas negociaciones con BBVA en 2020

La posible fusión entre BBVA y Banco Sabadell vuelve al estrado. La entidad bancaria presidida por Carlos Torres ha confirmado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) contactos con su homólogo en Sabadell, Josep Oliu, de cara a "negociaciones para explorar una posible fusión entre ambas entidades". No es la primera vez que esta operación se pone en marcha, pero la capitalización de ambas en bolsa no es la misma. Mientras que las acciones de Sabadell crecieron en bolsa un 364% desde el 27 de noviembre de 2020, fecha en la que se rompieron las últimas negociaciones, los títulos de BBVA subieron un 167,5%. Es decir, el banco presidido por Oliu vale casi cuatro veces más que hace cuatro años, cuando la acción tenía un precio de 0,3476 y la capitalización era de 6.924 millones de euros. Ese mismo día, el precio por acción de BBVA era de 3,958 y la capitalización era de 26.387 millones de euros. Tampoco es igual su evolución en los cuatro primeros meses del ejercicio actual: el Sabadell crece un 66,8% hasta el precio de 1,86 euros por acción y el BBVA sube un 22,5% hasta el precio del 10,06 euros por acción.

Los analistas ven esta fusión como una manera del BBVA de aumentar su presencia en España. "Para BBVA sería aumentar su presencia en el ámbito español", expone el analista de iBroker, Antonio Castelo, aunque "habrá que esperar a ver las condiciones de la operación". La entidad bancaria cuantificó un total de 801.700 millones de activos en total repartidos en más de 25 países, aunque su fortaleza es México seguido del mercado español. "Es una sorpresa, pero en cierto sentido pone de manifiesto la dificultad de las entidades bancarias para crecer", señala el analista de XTB, Joaquín Robles. Cuando caigan sus márgenes de interés por la relajación de los tipos de interés, los ingresos descenderán respecto a años anteriores y una forma de seguir al alza es a través de fusiones. "BBVA sopesa qué puede hacer con los ingresos históricos de este año", apunta Robles.

Hay que recordar que las fusiones bancarias después de la crisis de 2008 y el fin de las cajas de ahorro se volvieron complicadas, si bien la operación de BBVA y Sabadell se remonta a escasos años. En su momento se llegó a especular la adquisición del segundo por parte del primero aprovechando su situación: "El banco presentaba pérdidas, se le acusaba de tener mucha exposición a pymes y se pensaba que la filial británica era un lastre", explica el analista de XTB.

Ahora sus números son otros. El Sabadell anunció hace escasos días unos beneficios de 308 millones de euros entre enero y marzo de 2024, un 50,4% más que el año anterior, y prevé superar en el conjunto del ejercicio los 1.332 millones de euros obtenidos en 2023, el mayor beneficio desde su fundación en 1881. A estos se le añade la fortaleza del sector por el incremento de los tipos de interés en poco tiempo y su filial en Reino Unido ya ha alcanzado la rentabilidad. Por su parte, el BBVA afirmó ayer que la entidad había ganado 2.200 millones de euros en el primer trimestre del año, un 19,1% más que en el mismo periodo del año pasado pese a haber pagado 285 millones del impuesto a la banca, un 36% más.

Fusión fallida por el precio y el reparto de poder

Las últimas negociaciones finalizaron el 27 de noviembre de 2020 después de meses de conversaciones. Fue el Sabadell quien admitió que la operación no había salido adelante "al no haber alcanzado las partes un acuerdo sobre la eventual ecuación de canje de las acciones de ambas entidades". Hay varios motivos por los que no consiguieron llegar a un acuerdo.

Uno de ellos fue el precio. El Sabadell esperaba obtener una prima del 30% sobre el valor de sus acciones previo a que se conocieran los contactos, pero la oferta del BBVA se quedaban muy lejos a su pretensión de que le valorase en unos 2.455 millones de euros, según apuntaron fuentes conocedoras de la operación en su día a El Periódico de Catalunya, medio perteneciente al grupo Prensa Ibérica. La segunda razón está centrada en el reparto de los principales cargos del banco que saliese de la fusión. El Sabadell quería que Josep Oliu desempeñado el cargo de vicepresidente no ejecutivo, pero la opción no estaba entre los planes del BBVA.

En un principio, la previsión era que ambos consejos de administración diesen luz verde a la operación en diciembre de 2020. La fusión contaba con el visto bueno del Gobierno y el Banco de España, además de estar en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de que se produjese una mayor concentración bancaria en la eurozona para fortalecer a las entidades bancarias y aumentar su rentabilidad ante la crisis del coronavirus, así como para avanzar en la Unión Bancaria.