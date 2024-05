Bernabé dice que no se flexibilizarán las multas por tener caducada la ITV pese al colapso de la cita previa

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado este lunes, preguntada por los retrasos en las citas de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y una posible flexibilización por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de las multas a las que se enfrentarían los conductores que no hubieran pasado la revisión, que cada administración debe asumir su competencia y, en este caso, la Generalitat "tiene que solucionar sus problemas".

"La administración competente, en este caso la Generalitat, tiene que solucionar sus problemas porque esta es la obligación de las administraciones responsables", ha dicho en declaraciones a los medios, y ha recalcado que "desde luego, lo que no se puede pedir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es que no cumplan con su obligación y hagan cumplir la ley, porque si no estaríamos hablando de una cuestión que es bastante más grave".

Cumplir la ley

Así, ha apuntado que la Guardia Civil o la Policía Nacional "lo que tienen que hacer es hacer cumplir la ley y la Generalitat lo que tiene que hacer es gobernar y solucionar los problemas y eso es lo que tiene que hacer cada administración".

En esta línea, ha insistido en que cada administración "asuma cuál es su responsabilidad" y que quien lleva ya prácticamente un año al frente del Gobierno autonómico "ejerza sus competencias y su capacidad de gobernar". "Desde luego, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están para hacer cumplir la ley; esa es la obligación y así es como se recoge en la Constitución", ha zanjado.