Estamos asistiendo a una de las grandes revoluciones a nivel mundial con un claro impacto en los mercados financieros y en la economía. Es imparable. La tokenización ha llegado a todos los sectores y abarca cada vez más ámbitos gracias a sus numerosos beneficios. Activos inmobiliarios, energías renovables, arte digital, gaming, etc. No hay sector que, a día de hoy, no se haya planteado utilizar la tecnología blockchain para incorporarla a sus actividades. Sus posibilidades son infinitas y permitirá transformar la economía tradicional.

Conceptualmente, la tokenización consiste en transformar y representar un activo u objeto dentro un registro distribuido (blockchain). Mediante la tecnología blockchain, se permite la creación de un registro público de transacciones y datos que consiste, en síntesis, en una red de bloques y nodos que almacena y verifica la información. Cada bloque de datos en la cadena está enlazado criptográficamente al bloque anterior, lo que crea una cadena de bloques inmutable. Por lo tanto, la propiedad, derechos y/o utilidades del activo se traslada a un token que será adquirido por cualquier persona. Uno de los grandes atractivos de la tokenización es la democratización de las inversiones, además de la reducción de costes y la mayor liquidez. Por ejemplo, en la tokenización de activos inmobiliarios, cualquier persona puede ser parte de una inversión en un inmueble sin tener que adquirir, por ella misma, la totalidad del inmueble. En este caso, adquiriría un token que representaría que, en la práctica, representaría una parte proporcional del inmueble, por lo que el desembolso es menor, pero aun así puede participar de los beneficios asociados a la inversión en un inmueble. Este mismo ejemplo, serviría, para inversiones en energía renovables, o cualquier otro sector. En España, ya contamos con muchas compañías que actúan como plataformas para la inversión en activos tokenizados. Con lo anterior, a nadie se le escapa la importancia de la regulación legal asociada a la tokenización. El correcto cumplimiento normativo es esencial para dar seguridad a los mercados y a todas las partes involucradas y, con ello, huir de la volatilidad y del temor al fraude. En los últimos años se ha venido trabajado a nivel europeo en propuestas de reglamentos innovadores y disruptivos en como MiCA, cuya aprobación definitiva se prevé para el próximo mes de abril. Ya está en funcionamiento el Reglamento PILOT, que permite, en modo de prueba, tokenizar acciones, deuda y participaciones de instituciones de inversión colectiva, y hace unas semanas se aprobaba en España la Nueva Ley del Mercado de Valores. Estamos avanzando en la consecución de un marco regulatorio homogenizado que permite estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Tenemos un gran reto por delante.