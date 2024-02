Las excusas más habituales que ponemos los valencianos cuando no sale bien la paella

En València se ha creado el deprtamento anti-excusas de Arroz Dacsa. Una oficina a la que pueden acudir todas aquellas personas que siempre tienen una excusa para no admitir que su paella no le salió perfecta. Su director, con una dilatada experiencia en el mundo de la paella y sus excusas, se encarga personalmente de escuchar cada nueva excusa, archivarla y dar las recomendaciones oportunas a quienes acuden a él para que puedan mejorar su técnica. Atención, spoiler, la solución para esta corriente tan contagiosa… es la práctica. Por eso este director siempre te va a animar a que la próxima, sea tu mejor paella. “Menos excusas y más paellas”.

Las excusas más habituales, cuando la receta de la paella no sale bien, son 'que hacía mucho viento' ó ‘que alguien tocó el fuego en el último momento’, pero también 'que el aceite no era el que suelo usar' o ‘que la tapa del colorante no estaba bien cerrada’. Otras excusas que se escuchan cada fin de semana en multitud de hogares valencianos son que ‘la leña no era de naranjo’ o que ‘la verdura estaba congelada’. Y por supuesto no falta el que tira media paella al suelo haciéndose la foto para el Instagram. Por cierto, el actor que se ha utilizado para esta escena es precisamente el que se hizo viral con su famosa fotografía del meme de la paella cayéndose (oleo sobre lienzo).

Puedes poner tus propias excusas o mostrar tu paella para participar en la campaña usando el hashtag #MenosExcusasYMásPaellas en tus redes sociales.

El director del departamento de excusas se muestra implacable. / ED

¿Qué excusa utilizas cuando la paella no te sale buena?

Otras campañas de Arroz Dacsa

Arroz Dacsa lleva años caracterizándose por sus ingeniosas campañas publicitarias. En 2015 lanzaron El valenciano que no sabía hacer paellas, un corto rodado en una escuela real de cocina. Y un año después lanzaron la Liga de Paellas Dacsa, una competición en la que participaron hasta 200 equipos de tres personas. En 2016 Arroz Dacsa lanzó Arroz con cosas para apostar por la libertad, la calidad y la creatividad en la cocina. Pep i Pepper muestra la historia de amistad entre un mayor valenciano amante de la paella tradicional y un robot. Hazlo épico ofrecía distintas alternativas para hacer una paella más allá de lo común. Y en 2021, un Arturo Valls caracterizado como Noé protagonizaba Salvemos lo auténtico, un anuncio especial y ligado al contexto socioeconómico de la pandemia que fue galardonado con el Premio MIA a la mejor campaña de ese año. En 2021 se estrenó Sé cómo hicisteis la última paella, una parodia en clave de humor de las películas de terror adolescente de los años noventa. Y así hasta el año pasado cuando El Veredicto llevó a dos cuñados hasta los mismísimos juzgados porque uno de ellos denunció al otro porque la paella está "un pelín sosa”.

Arroz con Denominación de Origen Valencia

Arroz Dacsa es el principal productor de arroz con Denominación de Origen Valencia, un sello de calidad que certifica el origen y la procedencia del arroz valenciano, y el primero en obtener el sello de Producto Natural de l'Albufera, que concede la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat. El Consejo Regulador de la DO Valencia es la entidad pública encargada de certificar ese sello de calidad a las variedades del arroz y su proceso de elaboración y dejar constancia que el arroz ha sido cultivado y recogido por agricultores locales en el entorno del Parque Natural de l'Albufera o el Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva y contribuye al cuidado del medio ambiente. El arroz DO Valencia, además de ser valenciano, se convierte en un excelente conductor del sabor debido a su alto nivel de absorción.