Los finalistas del proyecto sostenible de CIRSA Valencia visitan el Casino y apuestan por una “concienciación medioambiental”

El pasado 29 de febrero, finalizaba el plazo para presentar las candidaturas al Proyecto Casino Azul, una iniciativa de CIRSA Valencia para elegir la imagen para el marcaje de sus botellas de agua sostenible dirigida a jóvenes diseñadores gráficos de cualquier escuela superior de Valencia. Desde ese momento, un Comité de Clasificación, integrado por expertos en diseño, se encargó de seleccionar los tres porfolios finalistas. La acción se engloba dentro de la Estrategia de Sostenibilidad de CIRSA Valencia, y sirve para aunar la sostenibilidad medioambiental y social, con el apoyo a la economía y el talento locales.

Los tres seleccionados para la fase final son Carlos Polo (Alicante, 27 años), Mario Fernández (Jerez de la Frontera, 23 años) y Marta López (Valencia, 24 años), y todos ellos visitaron el miércoles las instalaciones del Casino. El primero de ellos, Carlos, es ilustrador y diseñador gráfico, le gustan especialmente los trabajos de diseño para hostelería y moda, y confiesa cierta predilección por el trabajo analógico frente al digital. “No es la primera vez que vengo, siempre me ha parecido un edificio muy interesante desde el punto de vista arquitectónico”, señala. “Además, en el mundo del diseño las relaciones son algo primordial”.

Los campos de acción de Marta López son en el branding, el packaging y el diseño editorial, estudió diseño gráfico por tradición familiar, y se enteró a través de LinkedIn de la llamada a proyecto. “Desde que estudiaba estoy trabajando, he estado en agencias de publicidad y marketing que me dieron mucha experiencia, pero ahora voy por libre”, reconoce. “Es la primera vez que piso un casino y me ha sorprendido, porque me lo imaginaba como en las películas, muy recargado, y ha resultado ser todo lo contrario. Me ha impactado el diseño, además de la luz y la apuesta por la sostenibilidad, yo misma la practico a través del reciclaje en las prendas de ropa”.

Mario pronto descubrió su vocación y supo que en Valencia tenía todo el ecosistema creativo que necesitaba para desarrollar su carrera profesional. Su estilo se basa en la investigación y la comunicación, porque tiene claro que el diseño debe transmitir un mensaje a la gente. “Nunca había reparado en el mensaje sostenible tan fuerte que hay detrás del mundo de un casino. Nunca había estado en ninguno, pensaba que sería algo más señorial y en realidad es muy actual y artístico”, afirma al tiempo que destaca la “concienciación ambiental” de su generación.

Los finalistas del proyecto sostenible de CIRSA Valencia conversando. / CIRSA Valencia

Entre las tres propuestas finalistas, se seleccionará un diseño ganador con una dotación de 1.000 euros, que será el empleado en el marcaje de las botellas de agua sostenible del Casino, además de dos accésits dotados con 500 y 250 euros respectivamente. Los premios serán entregados en un evento abierto a todos los participantes y al sector del diseño valenciano, durante la tercera semana de abril, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Diseño el 27 de dicho mes.

Un compromiso firme con la sostenibilidad

Desde 2011, Casino CIRSA Valencia ha mostrado su compromiso con la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente a través de prácticas como la separación y el reciclaje en zonas colectivas, la iluminación 100% LED, la eliminación de lonas de plástico, el aparcamiento 100% paper free, la reducción de sal y grasas animales en los menús de los empleados, la certificación de la huella de carbono o la obtención de la certificación BREEAM de edificios sostenibles. En 2018, fue nombrado el primer Casino 100% plastic free de toda España y, un año después, obtuvo un nuevo hito al alcanzar la paridad hombres-mujeres en puestos de responsabilidad.

“Somos sostenibles por convicción”, comenta Falastin Eljishi, directora comercial y de marketing de CIRSA Valencia. “Hace trece años empezamos a aplicar las primeras medidas en iluminación y climatización con domótica, algo que nos ha permitido un importante ahorro energético desde entonces. Hemos reducido nuestra huella de carbono un 14% interanual y un 77% con respecto a 2018 y el 100% de la energía que se consume en Casino CIRSA Valencia en de origen renovable”, concluye.