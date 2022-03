Tengo treinta años y cofundé mi primera empresa veintidós días antes de que el mundo se parara. Cuando estábamos saliendo del pozo, estalló una guerra en Europa que puso en jaque la geopolítica mundial e hizo temblar los mercados. La empresa es del sector turismo. En Offugo nos dedicamos a alquilar coches en ubicaciones vacacionales y buscamos expandirnos lo más rápido posible por toda Europa. Conseguir apoyo y financiación para una empresa turística durante una pandemia mundial con su posterior conflicto armado está siendo divertido. Montar una startup es menos ideal de lo que parece en las películas, muchísimo más duro e infinitamente más gratificante de lo que muchos imaginan. El ecosistema español está creciendo a un ritmo asombroso y las posibilidades de ayuda son cada día más y más potentes. Hay muchísima ayuda y mucho capital en el ecosistema si eres lo suficientemente cabezota como para buscar y perseverar. Es una pena que en España no se promueva más el emprendimiento e inquietante que el sueño de muchos sea conseguir un trabajo fijo, bien pagado y para toda la vida. Es totalmente respetable que cada uno aspire a lo que le apetezca, pero creo que el mundo nunca más será como fue para nuestros padres. Creo que es prácticamente imposible que alguien encuentre un trabajo hoy en día para los próximos 40 o 50 años. Emprender en empresas tecnológicas de alto crecimiento genera empleos de alto valor añadido y hace que el talento que huye de España en busca de oportunidades se quede aquí. Pone en marcha un círculo que devuelve a la sociedad todo lo que ésta ha dado al emprendedor y a su equipo. Por si fuera poco, es un mundo intelectualmente excitante y lleno de gente extremadamente interesante. Como he dicho al principio: emprender ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en los últimos años. Está siendo un viaje largo y duro, con sus sombras y sus luces, pero está siendo uno de los mejores viajes que he hecho y, sospecho, haré en mi vida. Los momentos de incertidumbre como el que estamos viviendo generan oportunidades que pocas veces se presentan en la historia. Espero que, poco a poco, el ecosistema siga madurando y cada vez haya más emprendedores en nuestro país que decidan pelear por conquistar esas oportunidades. Creo firmemente que será bueno para todos y os garantizo que no estaréis solos.