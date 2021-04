“Nadie debería morir con los dientes en un vaso de agua, no es una cuestión de estética, sino de bienestar y salud”. No se han cumplido 70 años desde la colocación del primer implante dental y el deseo de su creador, Peer-Ingvar Branemark —dos veces candidato al Premio Nobel—, ya es una realidad gracias a la implantología avanzada.

Esta disciplina de la odontología reúne un conjunto de técnicas mínimamente invasivas que permiten rehabilitar oralmente a prácticamente cualquier persona, incluso en los casos más complejos de atrofia maxilar o falta de hueso, a menudo desestimados para la recuperación de los dientes perdidos mediante la implantología convencional.

Es el caso de Ana, una mujer valenciana que utilizó dentadura postiza durante 15 años entre angustia e inseguridad. Según afirma, visitó diversas clínicas dentales pero el diagnóstico era siempre desalentador. “Me decían que no tenía hueso suficiente para ponerme implantes”, relata.

Actualmente, disfruta de una dentadura fija funcional y estética gracias a la Clínica CEMEQ. “Nadie percibe que los dientes no son míos y puedo volver a reír, comer y hablar con total confianza. Lo mejor es que la solución llegó en menos de 24 horas”, expone.

Y es que, la implantología dental se ha convertido, desde su nacimiento en 1952, en una de las especialidades de la medicina que más ha evolucionado. De hecho, es complicado no conocer a nadie que lleve implantes dentales, si bien gracias a los últimos adelantos en carga inmediata y estética dental es casi imposible distinguir un diente natural de uno protésico.

No obstante, lo que realmente ha hecho de la implantología una especialidad prácticamente universal ha sido la aparición de tratamientos mínimamente invasivos destinados a devolver los dientes a todas aquellas personas que anteriormente eran desestimadas por falta de hueso en el que anclar los implantes. Es lo que se conoce como implantología dental avanzada.

Especialización para mejorar la calidad de vida

Con una avalada experiencia, Clínica CEMEQ se ha consolidado como un centro médico, estético y quirúrgico de referencia gracias a su filosofía de trabajo especializada en el bienestar y calidad de vida de los pacientes. Una misión que se materializa en una amplia oferta que contempla más de un centenar de servicios, incluyendo Medicina y Cirugía Estética, Unidad de Obesidad y Unidad Capilar.

De este modo, cuenta con dos áreas de especialización íntimamente destinadas a devolver la sonrisa a la gente: la Unidad de Atrofia Maxilar y la Unidad de Implantología Avanzada. A través de estas desarrollan las más avanzadas y eficaces técnicas para rehabilitar oralmente a pacientes que, incluso, han perdido todos los dientes.

“En la mayoría de los casos el paciente puede recuperar toda la funcionalidad de su boca en menos de 24 horas, con excelentes resultados estéticos”, explican desde el centro valenciano.

“El primer día dormí en casa y con dientes fijos, me miraba en el espejo y no me lo podía creer. No solo eran bonitos, sino que parecía que fuesen los míos. Han pasado solo dos meses, pero he recuperado mi trabajo. Ahora que han vuelto a abrir los restaurantes, no hay día que no me tome algo o bese a mi marido. ¡Es como si volviéramos a ser novios!”, detalla Ana con visible emoción.

Según relata, la dentadura postiza que utilizaba antes de someterse al tratamiento de la Clínica CEMEQ se movía al hablar y al masticar. “Dejé de trabajar cara al público y de salir a comer fuera de casa”, admite. La implantología dental avanzada supuso para ella una salvación desde que perdió piezas dentales tras su primer embarazo.

Tratamientos mínimamente invasivos

Esto es posible gracias al brillante equipo de profesionales del centro médico, que engloba tanto odontólogos como cirujanos maxilofaciales con gran conocimiento de anatomía facial y una amplia experiencia y formación en técnicas de implantología dental avanzada.

“El objetivo”, destacan, “es poder devolver los dientes fijos a una persona, desde el caso más sencillo hasta los más complejos en los que se ha producido una reabsorción ósea y el paciente ya no es apto para un tratamiento de implantología convencional”.

En su mayoría, exponen, son tratamientos mínimamente invasivos que se pueden realizar con anestesia local y que ofrecen al paciente una recuperación muy rápida y cómoda, pudiendo dormir en casa la primera noche tras la intervención. Aunque, entre sus principales ventajas, destaca el hecho de poder disfrutar de dientes fijos desde el mismo día de la cirugía y, con ello, de una mejora sustancial en la calidad de vida.

Implantología dental avanzada

La implantología dental avanzada, en manos de un cirujano maxilofacial, permite aprovechar el hueso remanente del paciente ofreciendo soluciones innovadoras, rápidas y muy eficaces para devolverle los dientes.

Tanto es así que puede rehabilitarse toda una arcada en una única sesión gracias a las técnicas All on 4 y All on 6. “Con solo cuatro o seis implantes, como da a entender su nombre, nos permiten recuperar toda la parte superior o inferior de la dentadura del paciente”, aseguran desde Clínica CEMEQ.

Además, estas técnicas se combinan la carga inmediata. Es decir, la colocación casi instantánea de unas coronas o dientes fijos provisionales. “Lo hacemos generalmente en las 24 o 48 horas siguientes al tratamiento y permiten que el paciente pueda disponer de dientes fijos desde el primer día hasta que, pasados unos meses y una vez estén correctamente osteointegrados o fusionados los implantes de titanio con el hueso, le ponemos la prótesis definitiva en un procedimiento muy simple que dura apenas unos minutos”, explica el equipo de profesionales del centro.

Los tres pilares de Clínica CEMEQ

Belleza, salud y calidad de vida son los tres pilares de Clínica CEMEQ, que destaca por su profesionalidad, atención al paciente y rigor científico en sus herramientas para lograrlo.

