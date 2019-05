Elecciones municipales: Joan Ribó cierra la campaña con "el pálpito" de que renovará la alcaldía

El trinquet de Pelayo, un icono de la tradición valencianista, fue el escenario del último acto de campaña de Compromís. El candidato a la alcaldía, Joan Ribó, y el candidato al Parlamento Europeo, Jordi Sebastià, ambos acompañados por Mónica Oltra, se dieron un último baño de multitudes, música, cerveza y optimismo en el templo de la Pilota. Porque eso es lo que vendieron anoche los líderes de Compromís y especialmente Joan Ribó, que aspira a superar los nueve concejales que tiene en la actualidad.

«Acabamos la campaña desde la satisfacción de que hemos hecho una gran campaña»,dijo el actual alcalde al tiempo que agradecía la colaboración de los suyos. Y esa satisfacción tenía que ver con el hecho de hacer completado dos semanas «de propuestas, con una idea distinta todos los días y recorriendo todos los barrios».

Ribó también se mostró satisfecho porque la campaña había sido «complicada y extraña». Y lo ha sido porque «en esta campaña no ha venido ningún dirigente de los partidos. Solo vino el señor Casado, pero no ha venido ni el señor Iglesias, ni el señor Rivera ni el señor Sánchez. Yo tengo la sensación de que tienen estudios electorales que les dicen que aquí en València el pescado está vendido», relató.

El candidato de Compromís está seguro de «conservar el Govern de la Nau y liderar el Govern de la Nau». «El pálpito es muy bueno. Yo he visto cómo reacciona la gente cuando paro la bicicleta en los semáforos. Y aparte está el gran pálpito que vivimos hace un mes, cuando había un viento de cola muy fuerte para el Partido Socialista y cuando llegaron las autonómicas por vez primera en su historia Compromís ganó unas elecciones en la ciudad de València».

No obstante, y pese a que las expectativas son buenas, a lo largo de la campaña y ayer con especial interés, Ribó dejó claro que no hay que confiarse. «Necesitamos que la gente salga a votar el domingo, que no se encante pese a que las encuestas son favorables tanto para Compromís como para el Govern de la Nau. Necesitamos su participación y que el 26 llenen las urnas de sonrisas», dijo.

El candidato de Compromís a la reelección aseguró que, aunque históricamente la participación en las elecciones municipales es más baja, confía en que esta vez «sea muy elevada».

Las elecciones municipales 2019 en Valencia, Castellón y Alicante

