Llíria, la ciudad creativa de la Unesco más solidaria

En Llíria se respira música. No hay ninguna familia que no tenga un pariente que toque algún instrumento y que se haya formado en las sociedades musicales de la Primitiva, la Unió Musical, "El Micalet", la "Vicente Giménez" y la Banda UDP.

Por eso, al final de 2019 fue declarada Ciudad Creativa de la Música por la Unesco y, por ello, dio la bienvenida al 2020 con un concierto titulado "Música por la paz" con más de 300 jóvenes. Este espectáculo mostró al mundo que la música es uno de los mejores instrumentos para reivindicar la paz, la justicia y la inclusión social, uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

"Este año 2020 es muy significativo para Llíria. Estrenamos capitalidad musical y hemos comenzado a lo grande, uniendo a todos nuestros estudiantes de música por una causa común. Amamos la música, pero también somos una ciudad solidaria y comprometida y lo hemos demostrado con este concierto de Año Nuevo", asegura el alcalde Manuel Civera.

La cita fue en el Pabellón Pla de l'Arc y contó con la participación de la Coral Allegro ONCE de València, la Banda Juvenil Unió Musical de Llíria, la Banda Juvenil Primitiva de Llíria y los corales de los colegios de la localidad. Y todos ellos unidos por una noble causa: la paz y justicia mundiales, uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Las formaciones participantes ofrecieron un atractivo programa compuesto por bandas sonoras, villancicos y otras piezas populares de las que disfrutaron más de 2.000 personas. Este evento se celebró en el Pla de l'Arc y, al final, todas interpretaron "Navidades blancas" y "Noche de paz". De esta manera, la cantera de las sociedades musicales del municipio actuó con una sola voz con la Coral Allegro ONCE de València.

"Fue un espectáculo musical innovador en el que vimos público de todas las edades, tanto de Llíria como de todo nuestro entorno. Este es el primero de los grandes eventos que Llíria va a acoger este año como Ciudad Creativa de la Música por la Unesco, y estará ligado a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Pensamos que la música es uno de los mejores instrumentos para difundir la paz y la inclusión", comentó Civera.

La Coral Allegro ONCE de València lleva más 35 años siendo pionera dentro del ámbito de la educación musical para la discapacidad, llegando a cotas de reconocido nivel artístico y ofreciendo espectáculos musicales de calidad. Actualmente, está formada por jóvenes, de los cuales un 50 % tiene algún tipo de discapacidad visual. El coro, fundado por Julio Hurtado Llopis en 1982 en el seno de un colegio de educación especial de niños ciegos y deficientes visuales, se amplió en 1988 con menores no afiliados a la ONCE. Ha actuado por toda España y en numerosos escenarios europeos, en festivales y eventos de todo tipo, como por ejemplo la presentación del Concierto de los Tres Tenores, la ceremonia de investidura del presidente del Parlamento Europeo en Estrasburgo o en la EXPO 98 de Lisboa. Además, ha grabado 6 Cds.

La víspera de este espectáculo también se pudo disfrutar en Llíria de otra actuación a cargo de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana. La formación, dirigida por Pablo Rus, ofreció un programa con obras de Bartok, Haydn y Brahms en el teatro de la Banda Primitiva.

Además de los conciertos de música que se programan a lo largo del año, como el festival de bandas o las actuaciones de formaciones nacionales de reconocido prestigio, Llíria también ofrece eventos alternativos como el LLUM FEST, festival de músicas del mundo y ritmos étnicos que cuenta con el apoyo Turisme Comunitat Valenciana, a través de la marca turístico-musical "Mediterranew Musix".

Por último, Turisme Llíria contará con una nueva herramienta para la difusión de su amplia oferta de actividades y productos turísticos. Este año pondrá en funcionamiento la página web que también dará a conocer en la feria de Madrid. Llíria también llegó a la Feria Internacional de Turismo con la vitola de la ser la última Ciudad Creativa de la Música por la Unesco. Este galardón sólo lo ostenta Sevilla en España y afianza la tradición del municipio y reconoce su oferta con casi 200 actos de diferentes estilo.