La Comunitat Valenciana ha registrat un descens important de contagis de coronavirus en l’última jornada. En tot el territori, hui només s’han detectat 43 casos nous de covid, una dada molt positiva que mostra (en una radiografia diària) una baixada de contagis.

No obstant això, és important valorar l’avanç de la pandèmia analitzant les dades diversos dies després per a poder conéixer-ne la tendència.

En aquests moments, la xifra total de contagis des de l’inici de la pandèmia ascendeix a 386.312 persones. La província de Castelló no ha registrat cap contagi de coronavirus en les últimes hores; a Alacant, se n’han detectat 25 i a València, només 18.

La dada negativa del dia són les morts per covid. En l’última jornada, Sanitat ha notificat cinc morts per coronavirus a la Comunitat Valenciana, per la qual cosa el virus ja ha matat 7.182 valencians des del començament de la crisi sanitària.

En aquest moment, els hospitals valencians tenen 406 persones ingressades per coronavirus: 28 a la província de Castelló, amb 8 pacients en UCI; 186 a la província d’Alacant, 35 d’ells a l’UCI; i 192 a la província de València, 40 d’ells en UCI.

Sanitat ha registrat 316 altes a pacients amb coronavirus. D’aquesta manera, ja hi ha 387.175 persones a la Comunitat Valenciana que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la manera següent: 39.916 a Castelló, 145.017 a Alacant i 202.187 a València; a més, n’hi ha 55 no assignades.

Segons les últimes dades registrades, en aquests moments hi ha 3.424 casos actius, la qual cosa suposa un 0,86 % del total de positius detectats durant la pandèmia.

Pel que fa a les residències d’ancians, la vacunació sembla que està mostrant els seus efectes positius, ja que només sis residències tenen algun cas actiu. A més, en l’última jornada, només un treballador s’ha contagiat.