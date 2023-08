L'Horta es prepara per a la DANA

Anticipant-se a les pluges previstes per als últims dies d'estiu i l'estació tardorenca i a la possible DANA que s'augura aquest cap de setmana, els municipis de l'Horta estan duent a terme diferents accions encaminades principalment a la neteja d'embornals i de barrancs, per a permetre un correcte alleujament de les aigües pluvials. Encara que els barrancs són a priori competència de la CHX, molts municipis de l'Horta tenen establits convenis per a poder endreçar el llit al seu pas pel nucli urbà.

En el cas de la capital de l'Horta Sud, Torrent ha posat en marxa un dispositiu de seguretat i prevenció per a donar resposta a les possibles situacions de risc que es puguen presentar a conseqüència de les fortes tempestes i precipitacions torrencials.

En aquest aspecte, els equips de treball d'Aigües de L'Horta han intensificat les tasques de neteja i el manteniment dels embornals repartits per la ciutat, amb l'objectiu de garantir un correcte funcionament de la xarxa de sanejament i, així, evitar el risc d'inundació en els punts amb major predisposició a patir desbordaments d'aigua.

El regidor responsable de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, José Gozalvo, explica que “aquestes tasques de neteja consisteixen en l'alçament de la reixeta de cada embornal per a retirar-ne qualsevol element que obstruïsca el pas de l'aigua, disminuint, d'aquesta manera, l'escolament i facilitant l'accés de les aigües de pluja a la xarxa de col·lectors”. No obstant això, l'edil comenta que “els operaris han trobat dificultats a l'hora de realitzar aquesta comesa, a causa del mal estat en el qual es trobaven per la falta de manteniment”. Així mateix, des del consistori torrentí es fa una crida a la ciutadania perquè “evite l'abocament en els embornals de sòlids, plàstics o altres restes que puguen impedir el pas de l'aigua”.

Per la seua banda, el personal d'FCC, amb el reforç del Sepe, ha iniciat en el dia de hui la neteja i el desbrossament del sobreeixidor d'aigües pluvials del camí La Noria, així com l'adequació dels passos inundables del barranc de l’Horteta.

Altres municipis de l'Horta Sud travessats per un barranc, com per exemple Picassent, també són els encarregats de netejar la canya seca i podrida del tram urbà del llit, a més d'eliminar residus com ara rodes i, fins i tot, mobles que s'hi depositen. De la mateixa manera ho fa Catarroja, que està duent a terme una important tasca de neteja d'embornals al seu terme municipal. Beniparrell assegura que esbrossarà el barranc a partir de la setmana que ve.

A l'Horta Nord, la CHX sí que ha donat especial importància a la desembocadura del barranc del Carraixet a Alboraia, en la coneguda zona dels Peixets, a causa del desbordament que va provocar la inundació de les casetes de pescadors situades a Port Saplaya. És per això que a la primavera, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, a petició del consistori, va iniciar els treballs d'adequació de la resta del barranc per a retirar la planta invasora Arundo Donax para després plantar-hi vegetació autòctona, encara que es va pausar temporalment per la nidificació d'aus, però es preveu reprendre els treballs en breu.

D'altra banda, Demarcació de Costes de València, del Ministeri de Medi Ambient, va estar netejant la desembocadura a principis de l'estiu a petició de l'Ajuntament per a solucionar la modificació constant de l'arena que causen els temporals i per a assegurar el flux d'aigua cap a la mar i que no es quede estancada, ni s'òmpliga d'aigua per temporals.