Dos vehicles en sentit contrari per l’avinguda del Port causen un greu accident

Aparatós accident a l’avinguda del Port de València, amb tres vehicles implicats, després que dos d’estos circulen diversos metres en sentit contrari per esta via principal de la capital del Túria de sentit únic.

La Policia ha procedit a la detenció dels dos conductors que circulaven en sentit contrari des del final de l’avinguda del Port fins a l’avinguda de Serreria. Se’ls imputa de moment un delicte de conducció temerària.

L’accident s’ha produït minuts abans de les deu del matí a l’avinguda del Port, a l’altura del carrer Eivissa. Pel que sembla, dos vehicles circulaven en sentit contrari per esta avinguda per causes que s’investiguen quan un ha col·lidit frontalment contra un cotxe Ford C-Max que circulava correctament. Els altres dos vehicles implicats en l’accident són un Citroën Xsara i un BMW.

Fins al lloc s’han desplaçat diverses patrulles de la Policia Local de València, així com de la Policia Nacional, i almenys dues ambulàncies, a més d’una dotació de bombers del cos municipal i l’equip de Policia Judicial de Trànsit de la Policia Local per a investigar les causes del sinistre.

Una ambulància del SAMU ha evacuat un dels ferits, que estava atrapat en el vehicle, a l’Hospital La Fe de València.