L'Ajuntament de València deixa de posar multes en la zona limitada a residents de Ciutat Vella

La portaveu socialista a l'Ajuntament de València, Sandra Gómez, ha anunciat que informarà el Govern d'Espanya de “l'apagada” de Catalá de les càmeres que sancionaven els vehicles que entraven en la zona restringida als veïns de Ciutat Vella. Així ho ha manifestat en les seues declaracions prèvies al ple municipal per les conseqüències que pot implicar esta decisió del govern de Catalá sobre l'assignació dels fons Next Generation, “ja que afecta directament la zona de baixes emissions que s'ha tramitat per a complir amb la normativa europea”. El grup socialista ha mostrat una pregunta realitzada a l'equip de govern municipal amb la resposta del servici sancionador en la qual se certifica que no s'ha tramitat cap sanció en l'APR a partir de l'1 d'octubre.

“Si volen deixar de multar i permetre que tots els vehicles privats circulen lliurement i sense restriccions pel nostre centre històric, el que haurien de fer és traslladar-ho obertament a la ciutadania i modificar la normativa”

Gómez ha considerat que esta “apagada” de les càmeres de l'APR ordenada per Catalá podria ser constitutiva, a més, d'una “prevaricació”, ja que incomplix l'ordenança municipal. “Si volen deixar de multar i permetre que tots els vehicles privats circulen lliurement i sense restriccions pel nostre centre històric, el que haurien de fer és traslladar-ho obertament a la ciutadania i modificar la normativa”, ha afirmat.

"Excusa del PP"

La responsable socialista ha incidit en la comissió d'una possible prevaricació després que el portaveu del PP, Juan Carlos Caballero, haja posat d'excusa abans del ple que el govern de Catalá no està sancionant perquè havia desviat el personal de Mobilitat destinat a establir les multes a un altre servici com és el Padró.

“El Partit Popular ha confirmat que estos últims mesos ha deixat de sancionar en l'APR de Ciutat Vella de manera encoberta i sense traslladar-ho a la ciutadania, i des del Partit Socialista exigim respostes”, ha assegurat.

Afavorir el vehicle privat

Per a Gómez, esta decisió del govern de Catalá de no multar els cotxes a Ciutat Vella torna a evidenciar la política d'afavorir l'ús del vehicle privat per tota la ciutat. “Estes polítiques de la senyora Catalá estan produint un efecte crida perquè qualsevol pot circular lliurement pel centre de la ciutat de València, ja que amb l'Ajuntament de la senyora Catalá ningú dirà res, ningú li posarà una sanció i, per tant, tenim barra lliure per a totes aquelles persones que vulguen circular lliurement i sense cap mena de restricció pel centre”, ha destacat.

La líder dels socialistes a la ciutat, en este sentit, ha instat el PP i María José Catalá al fet que si ha decidit no multar els conductors que travessen lliurement el centre de la ciutat, que derogue l'ordenança de l'APR. No obstant això, ha avisat que el grup socialista transmetrà estos fets al Govern d'Espanya per si eixa situació posa en risc l'assignació dels fons europeus per l'aplicació de la zona de baixes emissions amb la qual combatre l'increment de contaminació que s'està registrant a la ciutat des que Catalá va arribar a l'Ajuntament.

La contaminació augmenta

“Esta decisió de no sancionar incomplix tota la normativa que hi ha a escala nacional sobre zones de baixes emissions, i ho traslladarem al Ministeri perquè avalue amb detall esta situació”, ha subratllat Gómez, que, a més, ha assenyalat que després de l'apagada de les càmeres de Ciutat Vella la ciutat ha registrat diversos episodis d'alerta per alts nivells de contaminació.

“Este cap de setmana s'han produït de nou diversos avisos per alta contaminació, la qual cosa demostra que les mesures de Catalá d'obrir tota la ciutat al cotxe de nou, en contra de les polítiques que s'estan desenvolupant en tota Europa, estan dificultant la lluita contra la contaminació i el canvi climàtic. Per això, exigim a Catalá que abandone el seu negacionisme i comence a prendre mesures que ens ajuden a combatre la contaminació”, ha finalitzat.