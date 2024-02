Emili Casanova designat nou cronista oficial d'Agullent

El ple de l'Ajuntament d'Agullent del passat 6 de febrer va nomenar Cronista Honorífic, per unanimitat, a Ramon Haro Esplugues, fins ara el cronista oficial, reconeixent així el seu valuós treball de recerca i difusió de la llengua, la cultura i la història del seu poble. Este reconeixement s'afig als que Ramon Haro ja ha rebut com la denominació de la Biblioteca d'Agullent amb el seu nom i l'homenatge en 2021.

D'altra banda, ha sigut designat com a nou cronista oficial el doctor en Filologia i catedràtic de la Universitat de València Emili Casanova Herrero. D'esta manera, el professor Emili Casanova, amb una sòlida i reconeguda trajectòria acadèmica, agafarà el relleu a Ramon Haro, amb qui compartix una especial amistat.

La proposta ha sigut presentada al ple per la regidora de Cultura, Maria Herrero Casanova, en representació del grup municipal Compromís per Agullent, qui ha destacat en l'elecció d'Emili Casanova “l'estima i dedicació incondicional al poble, principalment en la promoció de la cultura local tant de manera particular com a través de les diferents entitats i associacions municipals i supramunicipals de les quals ha sigut membre”.

Pròximament, l'Ajuntament d'Agullent organitzarà un acte públic per a celebrar el nomenament d'Emili Casanova com a nou cronista oficial del municipi.