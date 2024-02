Alzira estarà representada per partida doble en l'europeu d'halterofília

Alzira estarà doblement representada en el Campionat d'Europa d'Halterofília, que es desenvolupa a la ciutat búlgara de Sofia des de hui i fins al 21 de febrer.

D'una banda, en l'equip espanyol, compost per set dones i sis homes, es troba l'alzirenca Alba Sánchez, que participarà dimarts que ve 13 de febrer a les 16.00 hores (17.00 hores a Bulgària).

Entrenament

Fins al moment de partir a Bulgària, Alba ha entrenat al centre d'alt de rendiment de Madrid, sota les directrius del seleccionador de l'equip nacional, Víctor Galván.

Sánchez no serà l'única alzirenca en terres búlgares. Mónica Carrió exercirà com a jutgessa de taula en el campionat europeu. La competició servirà per a seleccionar els jutges que representaran els seus països en els pròxims Jocs Olímpics de París, una cita a la qual Carrió espera arribar.