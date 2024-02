Apaguen un incendi en un habitatge abandonat a Ontinyent

Va ocórrer ahir diumenge, vora les nou i mitja de la nit. Dos dotacions pertanyents al parc de bombers d'Ontinyent van acudir a respondre un avís a l'avinguda de Daniel Gil, a les 21.22 hores. Les fonts consultades han confirmat a Levante-EMV que "es tractava d'un habitatge abandonat, tapiat, amb un mínim accés i que, segons es comenta en la zona, és visitat a vegades per gent aliena a l'habitatge. L'incendi afectava unes fustes en una habitació, els bombers el van extingir i van revisar que no hi havia ningú a l'interior en eixe moment".

Així, l'habitatge afectat es troba al final de l'avinguda Daniel Gil, adjacent a la CV-81. Fins al lloc dels fets també van acudir patrulles de la Policia Local, que van auxiliar els bombers en els accessos pròxims a la casa abandonada en flames. Els agents no van observar ningú a l'interior ni en els voltants de l'immoble.