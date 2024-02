El Ministeri espera llicència municipal per a convertir en zona de vianants la posterior del Museu Sant Pius V

A força de veure-la pot arribar a semblar normal la lletjor envolupant del Museu de Belles Arts Sant Pius V, però al visitant (i als veïns que la patixen) no deixa de sorprendre'ls que una de les millors pinacoteques del país tinga uns accessos tan incòmodes, amb una autopista urbana en la seua entrada principal i envoltada per tots els flancs de tàpies i solars. Potser el fet de pertànyer a diferents administracions -la titularitat és estatal, la gestió autonòmica- influïsca en eixa falta d'atenció. La veritat és que l'entorn del museu ja té aprovat des de 2016 un projecte de reurbanització que sens dubte donarà excel·lència a la pinacoteca. El Ministeri de Cultura va adjudicar el projecte al despatx madrileny Aranguren+Gallegos.

Per a impulsar la reurbanització de l'entorn del Museu de Belles Arts, Ajuntament i Ministeri de Cultura van aconseguir en 2018 un acord per a ordenar els espais i terrenys de l'àmbit, propietat municipal una part i del ministeri una altra, que incloïa permutes i canvis d'ús en el planejament. Els terrenys situats darrere de la tanca del museu que limiten amb el carrer Volta del Rossinyol s'han requalificat passant d'ús educatiu-cultural a espai lliure d'ús públic, afectant una superfície total d'uns 2.500 m².

L'Ajuntament ja va dur a terme una primera intervenció en l'entorn del museu eliminant el tap urbanístic entre Genaro Lahuerta i la Volta del Rossinyol. Va quedar pendent la intervenció en la part que dona al museu i l'esperat enderrocament del mur que dona a este últim carrer que s'ampliarà fins a la línia de façana del museu, com reivindiquen els veïns del barri de la Trinitat, generant un carrer «saló» per als vianants amb arbratge, mobiliari i il·luminació.

El projecte de remodelació de l'entorn del museu va ser aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat el juny de 2022. El desembre de 2023, any i mig després, l'anterior ministre de Cultura, Miquel Iceta, va anunciar que les obres arrancarien a la fi de 2023, però no ha sigut així. La Gerència d'Infraestructures del Ministeri de Cultura assegura que «seguix pendent de rebre la llicència d'obres de l'Ajuntament de València, ara en mans de PP i Vox», que no va aclarir a este diari quan es concedirà el permís.

El projecte de reurbanització redactat per Aranguren+Gallegos Arquitecto reorganitza els espais a l'aire lliure de la parcel·la del museu, que limita a l'oest amb la Volta del Rossinyol i a l'est amb els jardins del Real i l'entrada principal del qual recau al marge esquerre de l'antic riu Túria, on va haver-hi una proposta inicial per a connectar en subterrani el Jardí del Túria amb l'entrada principal, sortejant així l'intens trànsit que suporta l'entrada al museu, que manca de passos per als vianants. Més lluny queda, encara que es recull en el Pla especial de Ciutat Vella, l'etern projecte de soterrament del trànsit de la marginal esquerra del riu, vinculat en el seu moment a la construcció d'un aparcament sota el passeig de l'Albereda.

La proposta millorarà la integració del museu amb la ciutat, dotarà l'espai d'infraestructures per a desenvolupar activitats lúdiques i de restauració, augmentarà l'espai expositiu del museu i millorarà les seues instal·lacions.

El projecte preveu convertir en zona de vianants el carrer Volta del Rossinyol i convertir-lo en una zona d'estada amb pèrgoles, arbratge, mobiliari urbà, il·luminació, i on es preveuen, fins i tot, terrasses de restauració.

La façana posterior o nord del museu, ara un espai tancat, s'obrirà, d'altra banda, a la ciutat i al carrer Pintor Genaro Lahuerta. Allí s'habilitaran els accessos per a vehicles i autobusos i zona de càrrega i descàrrega, i s'hi generarà una gran plaça oberta a la ciutat.

Connexió amb Vivers

El projecte també dignifica l'entrada est, des de Vivers, amb un nou jardí d'escultures. Per a reurbanitzar la façana que dona a Vivers, del qual quedarà separada per un nou tancament o enreixat lleuger, l'Ajuntament va aprovar la cessió de 1.300 m² de terrenys que pertanyien al parc de Vivers, que passaran de parc urbà a ús educatiu-cultural, i que es destinaran a l'ampliació del museu i a l'esmentat «Jardí de les Escultures». La reforma de les tres façanes (est, oest i nord) millorarà notablement l'accessibilitat per als vianants al Museu de Belles Arts i es guanyen més de 2.500 m² que ara seran nous espais oberts i accessibles a tota la ciutadania. No obstant això, queda pendent la pacificació del trànsit a la porta principal d'entrada.