El nombre d’hipoteques firmades a la Comunitat Valenciana cau un 30 %

El nombre d’hipoteques firmades sobre habitatges ha caigut un 30 % en l’últim any a la Comunitat Valenciana, segons les dades publicades este dijous per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). El capital prestat per a constituir eixos préstecs en el conjunt del país va ascendir a 54.209 milions d’euros, mentres que l’import mitjà de les hipoteques va descendir un 2 %, fins als 142.074 euros.

L’últim mes de l’any es van firmar 24.927 préstecs per a adquirir un habitatge, un 17 % menys que el desembre de 2022, amb un tipus d’interés mitjà del 3,32 %, el més elevat de l’exercici, i un termini mitjà de 24 anys.

El retrocés de 2023 posa fi a un cicle de dos anys a l’alça: les hipoteques per a habitatges havien crescut un 11 % en 2022 i un 23,8 % en 2021, després d’una caiguda del 6,5 % en 2020.

El 45,8 % del total de les hipoteques es va constituir al desembre a un tipus variable, amb un tipus d’interés mitjà a l’inici del període de 3,07 %, i el 54,2 % a fix, amb un interés mitjà del 3,54 %.

En el conjunt de l’any, el percentatge d’hipoteques sobre habitatges a tipus d’interés fix es va situar en el 60 %, per davall del 71 % que es va registrar en 2022 i el 63,1 % de 2021, però per damunt del 47,4 % de 2020.

Les hipoteques a tipus fix van fer un salt a Espanya a partir de 2016, segons les dades de l’INE. Eixe tipus de préstecs representava el 2,7 % del total en 2010 i el 7,4 % en 2015, però va passar al 23,7 % en 2016 i ha continuat augmentant des de llavors tots els anys, excepte en 2023.

El total de finques hipotecades l’any passat, incloent-hi les finques rústiques i les urbanes, es va situar en 497.224, un 18,3 % menys que l’any anterior, amb un import mitjà de 165.639 euros i un capital prestat conjunt de 82.359 milions d’euros.

Reducció en totes les comunitats

Els préstecs constituïts per a adquirir habitatge van retrocedir en totes les comunitats autònomes en 2023, amb descensos més pronunciats a La Rioja, on es van desplomar un 36,1 %; Galícia, amb una caiguda del 21,9 %, i Balears, on van baixar un 20,9 %.

Menys accentuada va ser la caiguda a Canàries i Castella-la Manxa (9,9 % en les dos comunitats), Navarra (12 %) i Andalusia (14,4 %).

A Cantàbria, les hipoteques es van reduir un 20,9 %; a Madrid un 20,5 %; a Múrcia, un 20,3 %; a Aragó, un 19,5 %; a la Comunitat Valenciana, un 30 %; a Catalunya, un 19,2 %; a Extremadura, un 19 %; al País Basc, un 16,9 %; a Astúries, un 16,3 %; a Castella i Lleó, un 15,9 %, i a Andalusia, un 14,4 %.

Al desembre, en canvi, es va registrar un increment en la taxa anual en dos comunitats: Madrid, on van repuntar un 19,6 %, i a Castella i Lleó, amb un augment de l’1,2 %.

Van continuar retrocedint en la resta de comunitats, amb una caiguda del 39,7 % a Múrcia, del 34,5 % a La Rioja i del 33,4 % a Aragó.

Canvis registrals

Les hipoteques amb canvi en les seues condicions inscrites en els registres de la propietat van baixar un 5,1 % al desembre en taxa anual.

Les novacions (modificacions amb la mateixa entitat financera) es van reduir un 9,8 %, mentres que les subrogacions al deutor (canvia el titular) van augmentar un 18 %, i les subrogacions al creditor (canvi d’entitat), un 18,1 %.