Bautista salva la prèvia de Miami

El castellonenc Roberto Bautista va accedir ahir al quadre principal del Masters 1.000 de Miami. Bautista, després de diversos mesos d’irregularitat a causa de diverses molèsties, ha sigut relegat al número 100 del rànquing ATP. Però ahir va guanyar una batalla de dos hores i sis minuts i va aconseguir imposar-se per 6-4, 4-6 i 6-4 al finlandés Otto Virtanen (número 127, de 22 anys), en un partit inèdit en el circuit ATP. El de Benlloc, de 35 anys, debutarà hui, dijous, en primera ronda contra l’estatunidenc Emilio Nava (núm. 132) en un altre xoc sense precedents en ATP.

Bautista Agut, durant la seua llarga absència, ha caigut fins al número 100 del rànquing ATP, la qual cosa li ha impedit entrar de manera directa en el quadre principal de Miami. En Indian Wells, de fet, va declinar jugar per a estar més recuperat en el torneig de Florida. Cal remuntar-se deu anys per a veure el valencià disputar una fase prèvia en un Masters 1000, a París, i dos anys més per a veure’l fer el mateix a Miami, un escenari on repetix per dotzena vegada en la seua carrera en el quadre principal i on sempre s’ha sentit molt còmode i on ha protagonitzat alguns dels seus triomfs més sonats. En 2021 va ser-hi semifinalista després de deixar pel camí el número 2 del món, el rus Daniïl Medvédev, i en 2019 va arribar a quarts de final després de tombar el llavors i ara número u, el serbi Novak Djokovic. Contra el local Emilio Nava buscarà el seu quinzé triomf este dijous. Va començar la fase prèvia dilluns amb victòria per 7-6(7) i 6-4 contra l’alemany Benjamin Hassan, i ahir dimarts va tombar Otto Virtanen per 6-4, 4-6, 6-4.

Bautista, que va arribar a estar el número 9 del món, va arrancar 2024 en l’ATP 250 de Hong Kong, on va arribar fins als quarts de final contra Sebastian Ofner, 57é del món. Però a Auckland, a Doha i en l’Obert d’Austràlia va caure en primera ronda, i en segona en l’ATP 250 de Marsella. Ja rondant el tancament del top 100, es va veure obligat a jugar la fase prèvia en els ATP 500 de Rotterdam i de Dubai, on va caure amb només tres partits jugats entre tots dos. Porta un balanç de 3-5 en 2024. Per contra, l’altre representant valencià en la fase prèvia, Pedro Martínez Portero, no va aconseguir accedir al quadre principal malgrat guanyar el primer set en el partit decisiu. Va acabar sent doblegat per l’australià Adam Walton (3-6, 6-2 i 6-3). En primera ronda, l’alzirenc havia pogut superar de manera còmoda el belga Aleksander Blockx per 6-2 i 6-2.

