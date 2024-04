Zaplana demana tornar a declarar per a desmarcar-se de Cotino: “La relació era inexistent, ens portàvem fatal”

L’expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana ha tornat a declarar en el juí del cas Erial per a desmarcar-se de Juan Cotino i del presumpte tripijoc del contracte de les ITV i el pla eòlic que van admetre ahir el seu excap de gabinet i els dos nebots del polític ja mort. “La relació era inexistent amb Cotino, ens portàvem fatal”, ha defés Zaplana davant del tribunal.

L’exministre ha demanat intervindre després d’aprofitar el seu excap de gabinet, Juan Francisco García Gómez, la nova declaració com a persona jurídica per a afermar el tripijoc de les ITV amb Juan Cotino, mort en 2020 quan estava sent jutjat pels tripijocs de la trama Gürtel de contractes en la visita del papa.

García Gómez ha declarat sobre l’adjudicació de les ITV, preparada perquè Sedesa gaudira d’una concessió, que “Zaplana i Juan Cotino van prendre estes decisions. Tot això comença per la reunió de Cotino, Zaplana i jo. Estàvem al corrent els tres del procés que es va iniciar en eixe moment”.

L’advocat de Zaplana i l’exministre mateix s’han regirat en els seus seients i han sol·licitat que es declararen impertinents les preguntes del fiscal a Juan Francisco García Gómez. Una petició a la qual s’ha negat el president del tribunal. Encara que ha convidat el lletrat de Zaplana al fet que torne a declarar el seu defés si així ho considera oportú. Una oportunitat que no ha desaprofitat l’exministre.

“Mai vaig parlar amb Cotino sobre eixa qüestió [les ITV] —ha assegurat Zaplana assegut de nou en l’estrada—. Vull intentar acreditar-ho amb esta oportunitat amb la qual no comptava. Si l’acusació dona tanta importància a les meues agendes, podrà comprovar que no hi ha en eixa data, ni en cap pròxima, cap reunió en què estiguem els tres. En tota la meua agenda eixa reunió no existix. Ja que es considera l’agenda com a prova indiscutible, eixa reunió no existix. I no serà perquè no tinc les anotacions de Juan Cotino a les quals fa referència l’UCO de la Guàrdia Civil i el fiscal”.

Zaplana ha afegit que “la relació era inexistent amb Cotino. Era públic i notori. La relació en la meua agenda amb Cotino era limitada. Es pot observar que, en l’agenda, l’última reunió amb Cotino és en 2003. És una sola reunió amb moltíssima gent. Havia de ser d’índole polític. De 2003 a la meua detenció [en 2018], no hi ha una sola reunió amb el senyor Juan Cotino. Només cal consultar les hemeroteques perquè u puga fer-se’n una idea… Ens portàvem fatal. Vaig trencar relacions amb el Govern de Camps, en un episodi bàrbar, polític i mediàtic, amb insubordinacions a les Corts Valencianes”, ha defés l’exministre en la seua breu intervenció, amb la qual ha acabat la jornada de hui dedicada a la declaració dels últims acusats.

Suscríbete para seguir leyendo