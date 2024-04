El Consell al·legarà junt amb Múrcia i Andalusia contra el decret que regula el transvasament Tajo-Segura

El Consell de Carlos Mazón reforça la seua sintonia amb Múrcia i Andalusia, dos territoris també governats pel PP i amb els quals està teixint aliances des de la seua arribada a la Generalitat en temes d'interés compartit com el finançament i l'aigua. El front s'ha intensificat hui amb l'anunci que l'executiu valencià està treballant amb els de Fernando López Miras i Juanma Moreno Bonilla per a pactar les al·legacions al Reial decret del Ministeri de Transició Ecològica que modifica les condicions d'explotació del transvasament Tajo-Segura, una cosa així com les regles del joc que regulen la infraestructura.

Segons han anunciat els tres executius de manera coordinada, la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori que capitaneja Salomé Pradas està treballant amb els altres responsables hídrics de Múrcia i Andalusia "per a fer arribar al Govern un document conjunt de cara a l'elaboració de les noves normes que fixaran la forma en la qual s'han de produir els transvasaments i la distribució de l'aigua".

A més de les propostes de modificació, "també es pretén traslladar al Ministeri de Transició Ecològica la decepció i el desconcert pel mecanisme finalment triat, ignorant la proposta inicialment acceptada de crear un grup de treball tècnic conjunt i col·laboratiu", assenyala el comunicat.

La Generalitat critica que el Ministeri haja "descartat" esta via multilateral i la substituïsca "per un mer enviament unidireccional de propostes escrites, sense possibilitat de diàleg tècnic", que les tres comunitats autònomes demanen que es replantege. "Considerem necessari un fòrum de treball tècnic conjunt perquè puga tindre lloc un debat real i reiterem el nostre oferiment per al desenvolupament conjunt i la col·laboració en les necessàries tasques tècniques, aportant l'experiència, els processos, les metodologies i les ferramentes que ja es tenen desenvolupades", ha destacat la consellera Pradas, que ha mostrat el seu "temor" perquè el Govern "prepare un decret sense consens després de trencar el diàleg".

Pacte d'Estat i indicadors objectius

En l'informe que s'està enllestint, les respectives direccions generals d'Aigua de les tres administracions autonòmiques "advoquen per un gran pacte en matèria hídrica" i que "tinga en compte" que l'aigua és "un domini públic de tots els espanyols i del qual no pot ensenyorir-se una comunitat autònoma". Este punt va ser la principal reivindicació firmada en la recent cimera hídrica celebrada entre Mazón i López Miras.

Les tres comunitats autònomes també exposaran que a causa de l'existència de diferents interessos en joc, que afecten diverses demarcacions hidrogràfiques, els criteris de valoració han de ser explícits i degudament ponderats. Per a això, demanen definir indicadors que eviten decisions arbitràries. Finalment, sol·licitaran “la millora de la transparència amb la publicació mensual de dades bàsiques” d'aportacions, existències i aforaments del transvasament per ser un tema de tanta rellevància.

