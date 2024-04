Educació publica les dates d'admissió i matrícula per a l'FP del curs 2024-2025

La Conselleria d'Educació ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el calendari d'admissió i matrícula en les FP de grau bàsic, mitjà i superior, cursos d'especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2024-2025.

La presentació de sol·licituds per a FP bàsica, grau mitjà o superior i cursos d'especialització serà del 24 de maig al 3 de juny. En el cas d'FP bàsica de segona oportunitat (grau bàsic dirigit a persones beneficiàries del Pla d'ocupació juvenil), les sol·licituds es realitzaran del 15 al 19 de juliol, i en els programes formatius de qualificació bàsica, del 4 al 10 de juliol.

Per la seua banda, les llistes provisionals d'admissió es publicaran el 5 de juliol per a FP bàsica, el 9 de juliol per a grau mitjà o superior, el 17 de juliol per a cursos d'especialització i programes formatius de qualificació bàsica i el 23 de juliol per a FP bàsica de segona oportunitat.

Un estudiant d'FP en Fira València / Francisco Calabuig

Després de la presentació de reclamacions a les llistes provisionals, es publicaran les llistes definitives el 12 de juliol per a FP bàsica, 23 de juliol per a grau mitjà o superior, 25 de juliol per a cursos d'especialització, 26 de juliol per a FP bàsica de segona oportunitat i 24 de juliol per a programes formatius de qualificació bàsica.

Procés de matrícula

A continuació, començarà el procés de matrícula amb les següents dates: 15 al 18 de juliol per a FP bàsica, 24 al 30 de juliol per a grau mitjà o superior (23 al 29 de juliol per a matrícula en línia), del 4 al 9 de setembre per a cursos d'especialització, del 29 al 30 de juliol per a FP bàsica de segona oportunitat i 25 de juliol al 30 de juliol per a programes formatius de qualificació bàsica.

Estudiants d'FP de Química en Fira València. / Francisco Calabuig

La Direcció General de Formació Professional ha realitzat una sessió formativa a la Inspecció d'Educació i es mantindrà un seguiment de diàleg amb tota la comunitat educativa. A este efecte s'oferiran "orientacions per a l'alumnat i es remetran instruccions als centres docents respecte al procediment d'admissió, que aniran apareixent en el web de la Direcció General i d'Admissió de la Conselleria", explica Conselleria en un comunicat.

Es pot consultar el calendari complet d'admissió i matrícula d'FP en la Comunitat Valenciana per al curs 2024-2025 en l'enllaç de la pàgina web de la Conselleria d'Educació.

