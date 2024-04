Mazón i Morant es reuniran per primera vegada el 2 de maig

Carlos Mazón i Diana Morant es reuniran per primera vegada dijous que ve, 2 de maig, al Palau de la Generalitat. El president va remetre fa quasi un mes una carta a la ministra de Ciència després de la seua elecció com a nova secretària general del PSPV en la qual la va convocar a una primera trobada entre els dos per a explorar "punts de trobada" sobre l'agenda valenciana. Morant va arreplegar el guant i ara els equips han aconseguit tancar la data.

L'oferta de Mazón va arribar pocs dies després que PP i Vox, partits que mantenen el seu executiu, llançaren una bateria legislativa que ha fet un tomb a la legislatura per la magnitud de les reformes que planteja. Entre totes estes, sobreïx la Llei de concòrdia, una iniciativa que serà recorreguda pel Govern i que ha elevat la tensió política entre blocs i també entre els dos líders, que s'han creuat crítiques en les últimes setmanes. Morant va ser precisament qui va posar veu a eixa reacció judicial.

Mazón es va obrir en la seua carta a iniciar un "diàleg legislatiu" amb Morant, en referència a eixes proposicions de llei que ja es tramiten a les Corts. Caldrà veure si es produïx algun avanç en eixe sentit, si bé les postures en el parlament valencià estan molt enverinades entre dreta i esquerra.

El cap del Consell també va concretar alguns dels punts a abordar sobre l'agenda valenciana, sabedor de la complexa situació que té Morant, part de l'executiu a qui se li reivindiquen estos assumptes i alhora líder dels socialistes valencians. Finançament, inversions o aigua són els casos més evidents.

Així mateix, també es va plantejar la renovació dels òrgans estatutaris, un assumpte encallat des de la legislatura passada i que obliga a pactes entre blocs per requerir majories reforçades.

