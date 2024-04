La Música Nova de Xàtiva celebra el 123é aniversari amb un concert

La Societat Musical La Nova de Xàtiva celebra el 123é aniversari de la seua fundació legal com a societat musical i per a commemorar l'efemèride ha organitzat diversos actes, entre els quals destaquen un concert d'aniversari. L'actuació, a càrrec de l'Orquestra de Corda i la Banda Simfònica de La Nova, tindrà lloc este diumenge, 5 de maig, a les 12 hores, al Gran Teatre de Xàtiva. L'entrada per al tradicional concert de celebració del CXXIII aniversari serà gratuïta, amb invitació, que es podrà arreplegar en la secretaria de la Societat Musical de dilluns a dijous, de 18 a 20 hores, i el divendres, d'11 a 13 hores.

En el concert, els músics de La Nova interpretaran un variat programa, format per una primera part a càrrec de l'Orquestra de la societat, en la qual s'interpretarà el primer i segon moviment de la Simfonia núm. 7 de Ludwig van Beethoven. A continuació, la segona part serà a càrrec de la Banda Simfònica, que interpretarà el pasdoble Evocación, d'Emilio Cebrián; Huntingtower, d'Ottorino Respighi, i Pagan Dances, de James Barnes.

Els actes de l'aniversari inclouran també diferents d'activitats de convivència entre els músics, com un dinar de germanor, el dissabte, 4 de maig, a les 14 hores, a l'Espai Cultural; així com una excursió a la Cova Negra de Xàtiva, el diumenge 12 de maig, a les 9 hores. Un altre dels actes importants de la celebració d'este any de la fundació de La Nova serà la presentació del llibre La Nova de Xàtiva. Història d’una societat artística i musical, a l'Espai Cultural de la banda, presentat per Salvador Català, autor del llibre. L'acte comptarà amb la participació d'un grup de corda de la societat musical. L'entrada per a la presentació del llibre serà lliure, fins a completar l'aforament.

